L’Eredità, professoresse si truccano da sole per coronavirus: il video

Coronavirus, le professoresse dell’Eredità si truccano da sole per evitare i contatti?

Il coronavirus costringe a delle regole ferree tutti, anche gli ambienti televisivi. Ne sanno qualcosa le professoresse dell’Eredità, che registreranno le prossime puntate senza passare prima a trucco e parrucco. La necessità di avere dei makeup artist nelle trasmissioni televisive non è da considerare tanto banale, perché le luci degli studi necessitano di determinate luci anche sul viso. Per questo ci sono degli esperti e anche gli uomini spesso vengono truccati. Come se la saranno cavate le professoresse senza i truccatori? Non malissimo, anche perché al giorno d’oggi tante ragazze e soprattutto tante influencer hanno le basi per realizzare un perfetto make up. Tra le professoresse c’è anche Ginevra Pisani come ben saprete e proprio lei ha pubblicato un video mentre lei e le sue colleghe si preparavano da sole.

L’Eredità, professoresse si truccano da sole prima delle puntate: il video di Ginevra Pisani

Nel video si vedono due ragazze allo specchio alle prese con ombretti, fondotinta e blush. Ginevra ha detto: “Oggi ci trucchiamo e pettiniamo da sole. Quindi se vedrete degli obbrobri… mi dispiace!”. Poi è arrivata una terza professoressa pronta a mettersi all’opera. Tra tutte c’era distanza, un bel segnale per tante ragazze che le seguono e magari non hanno ancora compreso la serietà dell’emergenza. Proprio il metro di distanza che bisogna mantenere l’uno dall’altro ha impedito probabilmente la fase trucco e parrucco. Questo infatti richiederebbe una distanza decisamente ravvicinata. Non è detto che non ci sia un altro motivo dietro, ma è difficile pensare che negli studi Rai non abbiamo trovato dei makeup artist per sostituire qualcuno assente all’Eredità.

Professoresse dell’Eredità da sole allo specchio: il coronavirus impedisce trucco e parrucco?

Più plausibile l’ipotesi coronavirus, insomma, ma i risultati non sono stati così tremendi come Ginevra aveva annunciato. Poco dopo infatti ha mostrato i risultati del suo make up e siamo certi che tante fan ne prenderanno spunto. Chissà se vedendo le puntate in televisione ci accorgeremo in quali di queste le professoresse dell’Eredità si sono truccate da sole e in quali c’è l’intervento degli esperti!