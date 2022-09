Problemi per Michelle Hunziker: la scelta di Mediaset

Il programma Michelle Impossible non andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana come previsto inizialmente

Tocca attendere per il ritorno di Michelle Hunziker in televisione. Dopo un’estate trascorsa su siti e giornali di gossip, da un lato per la fine della liaison con Giovanni Angiolini e dall’altro per il riavvicinamento all’ex marito Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera era attesa per la seconda stagione del suo show, Michelle Impossible. Si parlava dell’autunno 2022 ma a quanto pare è saltato tutto…

Come fa sapere il settimanale Oggi, Mediaset avrebbe deciso di rinviare il programma che è andato in onda su Canale 5 riscontrando un buon successo in termini di ascolti tv. Sembra che lo spettacolo sia troppo costoso: ci sarebbero infatti principalmente problemi di budget. Costi eccessivi, troppo alti, che pare dovranno essere rivisti e ridimensionati. Da qui la presunta scelta di rinviare tutto al nuovo anno.

Per il momento, dunque, Michelle Hunziker resta in panchina, lontana dal piccolo schermo. Anche la conduzione a Striscia la notizia, dove da anni è uno dei volti più amati, non dovrebbe arrivare prima del 2023. La nuova stagione del tg satirico di Antonio Ricci si aprirà con una coppia inedita, quella formata dagli attori Alessandro Siani e Luca Argentero. Subito dopo arriverà Vanessa Incontrada per affiancare il comico napoletano.

Michelle Hunziker presto nonna

In questi mesi lontana dal mondo dello spettacolo Michelle Hunziker non resterà di certo con le mani in mano. La 45enne è un’imprenditrice – ha lanciato una serie di integratori e prodotti per il benessere quotidiano – nonché testimonial di diversi brand e attività.

Inoltre c’è una grande novità nella famiglia di Michelle: la figlia Aurora Ramazzotti è incinta e sta per diventare mamma per la prima volta. Il bebè dovrebbe arrivare a gennaio e la Hunziker, insieme all’ex marito Eros Ramazzotti, al settimo cielo.

La presentatrice non ha mai nascosto il desiderio di diventare nonna in giovane età dopo la nascita delle piccole Sole e Celeste, che oggi hanno nove e sette anni e sono molto legate alla sorella maggiore Aurora. La Ramazzotti ha altri due fratelli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio nati dal matrimonio tra Eros e Marica Pellegrinelli.