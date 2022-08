Michelle Hunziker ha dormito a casa di Eros Ramazzotti dopo aver chiuso la frequentazione con Giovanni Angiolini. Gossipetv lo apprende da una fonte sicura. I due ex coniugi hanno trascorso assieme del tempo durante la settimana di Ferragosto, nella villa del cantante incastonata nel cuore della Franciacorta. Nessun dubbio sul fatto che la conduttrice elvetica abbia fatto tappa dall’ex marito in quei torridi giorni agostani. D’altra entrambi si erano mostrati assieme a una lezione di karate a Paratico, paese che dista una decina di km dalla dimora di Eros. Un conto però è praticare assieme uno sport, un altro è dormire sotto lo stesso tetto.

Sempre GossipeTv aveva parlato della questione, ma era rimasto aperto un interrogativo: Michelle, nei placidi giorni trascorsi tra i filari delle vigne franciacortine, aveva pernottato dall’ex oppure nel lussuoso resort Albereta (che si trova vicinissimo alla residenza di Ramazzotti) dove tra l’altro si è recata a fare un po’ di palestra? Oggi quel quesito trova una risposta certa: la Hunziker ha trovato rifugio nella casa del cantante.

Ovviamente non è dato sapere che cosa sia accaduto tra le mura domestiche. Ma è altrettanto banale dire che la vicenda è stuzzicante e la domanda da un milione di dollari è: hanno dormito in camere separate oppure no? Altrimenti detto: il riavvicinamento tra i due, che ormai è fatto arcinoto alle cronache rosa del Bel Paese, è incardinato verso una fruttuosa amicizia oppure c’è un qualcosa che va oltre?

Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha annunciato che Aurora Ramazzotti è incinta e che diventerà mamma il prossimo gennaio. Eros e Michelle, secondo il settimanale, sarebbero stati uniti ancor più dalla notizia che li vuole presto nonni. Quel che è certo è che lei ora ha il cuore libero, avendo chiuso con Giovanni Angiolini. Anche il musicista è single: dopo la fine del suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli non ha più sentito le farfalle nello stomaco.

Infine c’è il capitolo Tomaso Trussardi. Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’imprenditore bergamasco sarebbe corteggiatissimo da alcune colleghe dell’ex moglie. “Lo stesso Tomaso – si legge su Chi – in questo periodo seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle Hunziker, sta vivendo una vita da single. Si è diviso fra viaggi di lavoro e i weekend a Capri. Pare abbia fatto una “bella” conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.