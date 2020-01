Harry e Meghan, addio ai reali: il comunicato della regina Elisabetta II

Harry e Meghan, addio ai reali: arriva il comunicato ufficiale della regina Elisabetta II

La scorsa settimana la richiesta che ha fatto il giro del mondo: il Principe Harry e Meghan Markle hanno comunicato alla famiglia reale di volersi rendere autonomi e, di fatto, di voler declinare molti dei compiti che gli spettano. Oggi è giunto l’attesissimo pronunciamento della regina del Regno Unito Elisabetta II che ha diffuso un comunicato ufficiale sulla vicenda. Il documento è arrivato dopo che si è conclusa la riunione a cui hanno partecipato tutti i membri anziani della famiglia reale. Oltre a Harry, ci sono stati il fratello William e il loro padre, il Principe Carlo.

La Regina: “Avremmo preferito che fossero rimasti come membri a tempo pieno”

“Oggi la mia famiglia ha avuto una lunga e costruttiva discussione sul futuro di mio nipote e della sua famiglia”, si legge nel comunicato ufficiale divulgato a nome della regina Elisabetta II. “La mia famiglia – prosegue il documento – e io sosteniamo il desiderio di Harry e Meghan di costruirsi una nuova vita come una giovane famiglia indipendente”. Tuttavia la regina fa sapere che sperava in un altro futuro per la coppia reale: “Anche se avremmo preferito che fossero rimasti come membri a tempo pieno della famiglia reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di condurre una vita più indipendente pur rimanendo una parte importante della mia famiglia.” A questo punto si passa a spiegare come avverrà il momento di ‘transizione’.

Harry e Meghan si divideranno tra il Regno Unito e il Canada durante il periodo di transizione

“Harry e Meghan sono stati molto chiari nell’esprimere la volontà di non dipendere più da fondi pubblici nella loro nuova vita”, aggiunge il comunicato che così si conclude: “Abbiamo perciò concordato che vi sarà un periodo di transizione nel quale si divideranno tra Canada e Regno Unito. Sono argomenti complessi quelli che la mia famiglia si trova a dover risolvere e c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto che una decisione definitiva sia raggiunta entro i prossimi giorni”.