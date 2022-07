Principe Harry, in vendita le sue mutande usate: cifra da capogiro!

Mentre il Principe Harry continua a scrivere il libro autobiografico che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno degli slip usati qualche anno fa finiscono all’asta. La spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta nel 2012 a Las Vegas, ha deciso di vendere delle mutande utilizzate all’epoca dal marito di Meghan Markle.

Dieci anni fa le notti brave del Principe Harry facevano assai discutere. Nonostante fosse fidanzato con la modella Cressida Bonas, il fratello del Principe William era solito trascorrere il suo tempo libero tra alcol, discoteche e donne. Quando ha conosciuto Carrie aveva organizzato con alcuni amici una piccante partita a biliardo con delle ragazze incontrate alcune ore prima, tra cui la Reichert.

La festicciola si svolse all’hotel Encore Wynn di Las Vegas e stando al racconto dell’ex spogliarellista quando Carrie entrò nella suite il Principe era già nudo e usava la stecca da biliardo come fosse una chitarra elettrica. Il gioco era semplice: ad ogni punto perso toccava togliersi un capo del proprio outfit.

Ora che il Principe Harry è cambiato, ha messo la testa a posto ed è un marito e padre fedele e devoto, rispunta dal passato Carrie, che ha scelto di vendere alcuni indumenti del figlio di Lady Diana. Oltre a un paio di slip neri la Reichert è in possesso pure di un costume da bagno.

La donna ha annunciato al The Mirror che la vendita è prevista per il prossimo 17 agosto: oltre ai capi del Principe Harry l’ex spogliarellista ha messo all’asta anche il vestito che indossava la sera che ha conosciuto il marito di Meghan Markle.

Dato che si tratta di un’asta al momento non è noto il prezzo finale della vendita ma Carrie Reichert spera di racimolare almeno un milione di dollari. Al momento né il Principe Harry né Meghan Markle hanno commentato la notizia. Quel che è certo è che l’ex attrice non ha mai particolarmente gradito le vecchie compagnie di Harry.

Carrie ha stroncato il duca di Sussex e la sua nuova vita:

“Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto”