“Principe Harry ha appreso la morte della regina da internet”, rumor

Continuano ad arrivare notizie sulla famiglia reale. Stavolta il rumor ha dell’incredibile: il principe Harry avrebbe scoperto che la nonna era morta da internet. Non avrebbe ricevuto alcuna chiamata da parte della famiglia, al contrario si sarebbe imbattuto nella notizia in rete appena è atterrato in Scozia. Come già emerso sin dalle prime ore dopo il decesso della regina Elisabetta, il principe avrebbe tentato in tutti i modi di arrivare al capezzale della nonna per starle accanto gli ultimi momenti. Come già noto, però, non ce l’ha fatta.

Alcune fonti di Buckingham Palace pare abbiano riferito in queste ore a Page Six di come Harry ha appreso Harry della morte della regina. Le foto che lo hanno immortalato all’arrivo a Balmoral mostrano tutta la tensione e il dolore per la perdita, ma nessuno avrebbe immaginato come ha avuto la notizia. A fargli la prima telefonata è stata il padre, re Carlo, che lo ha avvisato delle condizioni di salute della nonna. Quindi Harry si è messo in viaggio per la Scozia, ma arrivando quando era troppo tardi. E non solo.

Nessuno della famiglia né funzionari della casa reale si sono fatti carico di avvisare il principe, però. “Hanno lasciato che lo scoprisse dalle notizie su internet quando è atterrato”, ha scritto Page Six. La dipartita della sovrana è stata annunciata alle 18.30, non hanno aspettato Harry neanche per l’annuncio ufficiale. Pare però che solo Carlo e la principessa Anna siano riusciti a essere presenti agli ultimi respiri della regina Elisabetta II.

Harry e Meghan avrebbero lasciato Londra ieri e sarebbero tornati a casa in California, a Montecito. A proposito dei rapporti nella famiglia Windsor, invece, sempre la fonte di Buckingham Palace ha parlato del rapporto tra William e Harry. I due fratelli hanno avuto conversazioni durante le cene e le riunioni di famiglia. Ci sarebbero stati sforzi da entrambe le parti per stemperare le tensioni, si scoprirà solo nel prossimo futuro se ci riusciranno o meno. Tenendo ben presente che c’è il libro di Harry in uscita. La fonte ha riferito anche che è stato bello vedere Harry insieme alla sua famiglia.