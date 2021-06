Principe Harry furioso con la BBC, scoppia il caos sul nome dato alla figlia

Harry è una furia: il marito di Meghan Markle, come riferisce il Daily Mail, sarebbe fuori dalle grazie dopo che la BBC ha affermato che lui e la moglie non avrebbero consultato la Regina Elisabetta prima di chiamare la loro figlia Lilibet Diana (la piccina è venuta alla luce lo scorso 4 giugno).

Pare inoltre che la rabbia del Duca di Sussex non sarà placata con il solo trascorrere del tempo. Sembra infatti che procederà con un’azione legale nei confronti della BBC. Il Daily Mail spiega poi che Harry ha risposto dopo 90 minuti dalla pubblicazione del rapporto della BBC tramite una “dichiarazione di un intimo amico suo e di Meghan, Omid Scobie”. Questo ha detto che la Regina è stata la prima persona che il Duca ha sentito dopo la nascita di sua figlia. Così si è pronunciato Scobie:

“Il Duca ha parlato con la sua famiglia prima dell’annuncio e sua nonna, la Regina, è stata il primo membro della famiglia che ha chiamato. Durante quella conversazione il Duca ha condiviso la speranza sua e di Meghan di poterle tributare un omaggio chiamando la loro bambina Lilibet. Se la Sovrana non fosse stata favorevole alla proposta quel nome non sarebbe stato utilizzato”.

Una versione che cozza con quella dell’autorevole rete britannica che oggi mercoledì 9 giugno ha sostenuto, menzionando una fonte di Buckingham Palace che ha preferito rimanere anonima, che Harry e Meghan “non avrebbero domandato alla regina Elisabetta II il permesso di chiamare la loro neonata Lilibet”. Si ricorda che Lilibet è il soprannome personale della sovrana.

L’emittente, nel raccontare tale versione, aveva smentito quella divulgata da tutti i quotidiani britannici. Cioè che la Markle e il principe, prima di dichiarare al mondo la nascita della figlia, avevano avuto una videochiamata con Elisabetta II. Insomma, la regina sapeva tutto. Poi la bomba della BBC e l’ira del nipote della sovrana.

Non è la prima volta che la Royal Family si ritrova ad avere degli accesissimi scontri con l’emittente d’oltremanica. L’ultimo quello andato in scena poche settimane fa, quando un’inchiesta interna all’azienda scoprì che le dichiarazioni shock rilasciate da Lady Diana in una intervista che fece molto scalpore furono ottenute tramite menzogne e raggiri.

Ora la storia sembra ripetersi, con scambio di accuse reciproche tra la BBC e Harry che in questo momento ha bisogno di tutto tranne che venga versata ulteriore benzina sul fuoco sulle sue vicende personali. Fuoco che già è incandescente e poderoso, per via dei rapporti deteriorati tra lui, sua moglie e il resto dei reali. Chissà che la piccola Lilibet, oltre a portare gioia ai Duchi ‘ribelli’, non porti anche una pax familiare a Buckingham Palace.