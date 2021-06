Principe Filippo oggi avrebbe compiuto 100 anni: il gesto della regina

Oggi è il compleanno del principe Filippo, venuto a mancare lo scorso 9 aprile 2021. Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, si è spento a pochi mesi da un traguardo molto speciale: oggi avrebbe compiuto 100 anni. Un secolo di vita che non ha completato per un paio di mesi, ma che gli verrà comunque riconosciuto dal suo popolo. E la maggior parte di questi cento anni li ha trascorsi accanto alla regina Elisabetta. Si sono sposati nel 1947, ben 74 anni di matrimonio insieme. Per questo oggi non poteva mancare il dolce gesto della regina in occasione del compleanno del suo Filippo.

Sulla pagina Instagram dedicata alla famiglia reale sono state pubblicate delle fotografie di Elisabetta d’Inghilterra che pianta una rosa per ricordare il suo amore di una vita. Nella foto è sola, non ci sono insieme a lei i figli né i nipoti. Elisabetta sorride prendendo la rosa in ricordo del suo Filippo: un’immagine molto dolce e che rincuorerà i tantissimi inglesi affezionati ai Windsor. Vedere la loro regina serena, seppure in un giorno che le ricorda più degli altri che Filippo non c’è più, è un sollievo.

Un gesto semplice ma dolce, la rosa per il 100esimo compleanno di Filippo d’Edimburgo porta proprio il nome del principe ed è stata donata dalla Royal Horticultural Society. La regina Elisabetta ha piantato questa rosa presso il Castello di Windsor, dove presto avrà il primo faccia a faccia col nipote Harry. C’è anche un’iniziativa benefica legata a questa rosa che porta il nome del principe Filippo: per ogni rosa venduta verrà fatta una donazione alla Living Legacy Fund.

Nel post su Instagram c’è anche una foto di Elisabetta e Filippo insieme, in cui la regina guarda il marito con occhi pieni di amore. Gli stessi che si notano in ogni foto della coppia, che si è sempre supportata nella lunga vita insieme. Oggi più che mai il pensiero della regina corre verso il suo compagno di una vita intera. Un giorno triste e di sicuro più difficile degli altri, ma gli esperti della famiglia reale hanno fatto sapere ai tabloid inglesi che la regina ricorda il principe Filippo con affetto e nostalgia.