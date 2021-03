Principe Carlo, il rapporto complesso coi figli: “Tutto ruota attorno ai soldi”

Un rapporto complesso, travagliato, intricato: lo descrivono così il legame che unisce il Principe Carlo ai suoi figli, William ed Harry. A parlarne è il magazine People, che è entrato in contatto con una fonte molto vicina ai reali. Innanzitutto è stato spiegato che tra padre e figli la situazione non è facile da anni. Ad aver segnato in modo indelebile i rapporti la tragica morte di Lady Diana e tutto ciò che c’è stato negli anni precedenti al dramma e in quelli successivi.

Riavvolgendo rapidamente il nastro, era il 1997 quando la ‘Principessa triste’ spirava in un incidente a Parigi tuttora avvolto in un imperscrutabile mistero. Poco prima c’era stato il divorzio da Carlo, che si è poi legato a Camilla, un tempo sua amante. Tutto ciò è stato vissuto da William ed Harry in età adolescenziale, periodo della vita in cui maggiormente ci si forma e in cui si è più sensibili e vulnerabili.

Una serie di fattori che hanno reso la relazione tra papà e figli, già di per sé complicata, ancor più complessa. “Non è un semplice rapporto padre-figlio” ha reso noto la fonte interpellata da People che ha aggiunto: “È il loro padre e il loro capo, e sono legati a lui per finanziare i loro uffici e le loro vite”. Per Harry ora non è più così, in quanto, avendo deciso di uscire dalla Royal Family, dovrà ora camminare con le proprie gambe dal punto di vista finanziario. Un passo che affrancherà il 36enne e la moglie Meghan Markle.

Il punto è che per come funzionano le cose a Buckingham Palace, la questione dei finanziamenti e del denaro non è quella di una semplice famiglia. E infatti, ha dichiarato sempre la fonte sentita da People, “la tensione tra il principe Carlo e i ragazzi ha sempre avuto a che fare con i soldi, perché Carlo è colui che detiene tutto il potere”.

Una vicenda intricata familiarmente, con tutto ciò che ne consegue: a intrecciarsi c’è il passato, segnato dalla tragica scomparsa di Lady D, il presente, in cui l’aspetto economico continua per certi versi a pesare, e il futuro, che si dipanerà alla luce delle conseguenze della scelta di Harry e dell’ex star della serie Tv Suits, i quali hanno fatto i bagagli e se ne sono andati in California, salutando la regina e il resto dei reali. Una mossa senza precedenti che ha seminato scompiglio. La questione non è assolutamente risolta. E chissà quando lo sarà. Quel che è certo è che tra Carlo e il figlio che se ne è andato c’è stata una telefonata. Alla chiamata ha partecipato anche William.

Gayle King, nota anchorwoman Usa e amica della coppia ‘ribelle’, ha raccontato pochi giorni fa che Harry ha sentito il fratello e il padre. Il primo contatto dopo l’esplosiva intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Tuttavia l’approccio non sarebbe stato “produttivo”, ha affermato la King, che ha aggiunto che tutti e tre sono rimasti fermi sulle proprie convinzioni.