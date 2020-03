Principe Carlo, Coronavirus: come sta il reale, news

Gran Bretagna, il Principe Carlo è guarito. L’erede al trono sospende la quarantena

Giungono buone notizie da Londra: il Principe Carlo d’Inghilterra è guarito . Risultato positivo circa una settimana fa al test del Coronavirus a cui si era sottoposto a causa di alcuni sintomi, l’erede al trono ha interrotto l’autoisolamento. Prima della notizia, Carlo si trovava Birkhall, in Scozia: dopo il tampone positivo a Edimburgo, il Principe è tornato nella sua residenza a Birkhall per effettuare i sette giorni di quarantena prescritti dalle regole britanniche. Alcune voci hanno riportato che anche sua moglie, Camilla Parker Bowles, ha effettuato il test, risultando però negativa. Nonostante ciò, la duchessa ha scelto di restare in isolamento in via precauzionale.

La nota ufficiale: “Ora è in buona salute”

Isolato nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove ha passato l’ultima settimana con la consorte Camilla, Carlo è ora “in buona salute”. È quanto riferisce la nota di Clarence House, residenza ufficiale del Principe, precisando che l’erede al trono ha concluso la quarantena prevista dalle autorità sanitarie inglesi “dopo aver consultato il suo medico”. Ad oggi non è ancora stato reso noto dove sia avvenuto il contagio. Camilla resta invece in quarantena per capire se svilupperà anche lei i sintomi da Covid-19.

Anche il principe Alberto di Monaco ha il Covid-19

Prima del Principe Carlo anche un altro reale è stato colpito dal Coronavirus: il principe Alberto del Principato di Monaco. Pure in questo caso il figlio di Grace Kelly, proprio come Charles, non presentava sintomi preoccupanti nonostante il tampone positivo.