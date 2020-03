Il Principe Carlo ha il Coronavirus: trema la Regina Elisabetta

Il Principe Carlo di Inghilterra ha il Coronavirus: paura per la Regina Elisabetta e gli altri reali

Il Covid-19 ha colpito anche la famiglia reale inglese. Il Principe Carlo, 71 anni, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia è stata confermata dalla residenza di Clarence House. Nonostante l’esito positivo, le fonti ufficiali fanno sapere che il principe del Galles sta bene e ha soltanto dei sintomi leggeri. Da giorni Charles è in auto-isolamento insieme alla moglie, la duchessa della Cornovaglia Camilla, che tuttavia è risultata negativa al test. Secondo il suo portavoce, non è chiaro come Carlo abbia contratto la malattia, visto che “negli ultimi tempi il principe ha presenziato a numerosi eventi pubblici”.

Si teme per la salute della Regina Elisabetta e del Principe Filippo

In queste ore grande apprensione per la Regina Elisabetta e il marito, il Principe Filippo. La coppia, lei 93 anni lui 98, è da giorni in isolamento nella tenuta di Windsor. Da tempo sono scattate nei confronti dei reali delle misure di protezione ma non è chiaro se e quando la Regina Elisabetta sia entrata in contatto con il figlio nell’ultimo periodo.

Anche il principe Alberto di Monaco ha il Covid-19

Prima del Principe Carlo il Coronavirus ha colpito un altro reale: il principe Alberto del Principato di Monaco. Pure in questo caso il figlio di Grace Kelly, proprio come Charles, non presentava sintomi preoccupanti nonostante il tampone positivo.