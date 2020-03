Alberto II di Monaco positivo al Coronavirus: come sta il principe

Coronavirus, anche il principe Alberto II di Monaco lo ha contratto

Ennesimo caso di contagio da Coronavirus tra i personaggi pubblici: questa volta è risultato positivo il principe Alberto II di Monaco. L’annuncio è stato dato in via ufficiale dal Principato che non ha rivelato molti dettagli su quanto accaduto ma si è limitato a spiegare come il principe abbia scoperto di essere stato contagiato dal Covid-19 e quali siano le condizioni di salute attuali. Precauzioni sì, preoccupazione no: il principe pare stia bene e che non abbia bisogno di alcun tipo d’intervento particolare.

Alberto II di Monaco positivo al Covid-19, quando il principe ha saputo del contagio

Alberto II di Monaco aveva incontrato il ministro di Stato Serge Telle che proprio qualche giorno fa ha annunciato di essere positivo al tampone; di conseguenza il principe ha ritenuto di doversi sottoporre al controllo, e ha scoperto il contagio. Non hanno rivelato nessun altro dettaglio in merito, anche se pare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi: come dicevamo, le condizioni di salute di Alberto II di Monaco sono infatti buone.

Come sta Alberto II di Monaco: le condizioni di salute del principe non destano “alcuna preoccupazione”

A rivelarlo, sempre il comunicato con cui il Princpato ha annunciato la notizia: si sottolinea che Alberto II di Monaco sta bene e che le sue condizioni non destano “alcuna preoccupazione”. Il principe è seguito dal suo medico di fiducia e da un team di esperti dell’ospedale “Principessa Grace”, e continua a lavorare nei suoi appartamenti come da prassi. Saranno diffusi – si assicura – tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute che si ritengono utili per l’opinione pubblica.