Primo Appuntamento dal 1 settembre: numero puntate e regole anti-Covid

Il 1 settembre 2020 torna su Real Time, alle 21.20, Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio. Cinque puntate inedite che ci faranno compagnia per tutto il mese di settembre. Poi, tra qualche settimana, il conduttore partirà con le riprese della nuova edizione, che vedremo in onda il prossimo anno, più precisamente a gennaio. Nei nuovi episodi nulla è cambiato: le registrazioni sono state eseguite molto tempo prima dell’emergenza Covid-19 che ha stravolto l’Italia. Il ristorante è sempre lo stesso: il Geco di Roma, rinomato per il suo arredamento chic ed elegante e lo staff e il cibo di qualità. In ogni episodio due persone si incontrano per la prima volta e si conoscono in una cena “al buio” per capire se ci potrà essere affinità, così da continuare o meno la conoscenza anche lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Primo Appuntamento torna su Real Time con Flavio Montrucchio

Nel corso della puntata di Primo Appuntamento in onda su Real Time martedì 1 settembre torna il piccolo Lucio, l’ex cantante neo melodico oggi 18enne in cerca del grande amore. L’ex bambino di “A me me piace ‘a Nutella” sogna un relazione emozionante e appassionante e spera di lasciare il segno nel grande pubblico con il suo carattere deciso e spigliato. Altri protagonisti dei Primo Appuntamento sono il conte Francesco e Ambra, un’appassionata di body building. Ci sono poi Martina e Marco, che in passato hanno sofferto parecchio per dei tradimenti. Marco e Tommaso, invece, sono dei grandi fan di cartoni animati, sigle e Cristina d’Avena.

Dove vedere le repliche di Primo Appuntamento con Montrucchio

Primo Appuntamento è in replica ogni giorno alle 15.40 su Real Time. È possibile vedere ogni puntata in streaming sulla piattaforma DPlay. Per vedere in esclusiva le nuove puntate basta abbonarsi a DPlay Plus. Lo scorso luglio il programma ha registrato un boom di ascolti: solo l’ultima puntata è stata seguita da 620.000 spettatori con il 3% di share. Numeri importanti per una rete nata solo dieci anni fa. Rete che sta puntando molto su Flavio Montrucchio: l’ex del Grande Fratello è il volto di ben tre show su Real Time.