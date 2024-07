Prime Video, Fedez fuori da Lol e da tutto il resto: pugno di ferro

Prime Video ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Lo ha fatto attraverso un evento organizzato a Roma il 15 luglio. Diverse le novità e diverse le riconferme tra cui spicca Lol – Chi ride è fuori, che avrà una quinta stagione. La notizia succosa è che Fedez è stato fatto fuori dal programma. Nel corso della conferenza stampa, a differenza degli altri anni, il rapper milanese non è stato minimamente menzionato. Non ci sarà nemmeno The Ferragnez 3.

Fedez fuori da Prime

Fedez, che di recente è stato lambito dal ‘pandoro gate (che ha colpito pesantemente la sua ex moglie Chiara Ferragni) e che è stato poi travolto dal caso del pestaggio di Cristiano Iovino, ha condotto Lol dalla prima edizione fino a quella dello scorso anno. Non solo: per Prime Video ha anche realizzato diverse campagne pubblicitarie. Da ora non sarà più così. Il suo nome non lo ha citato nessuno durante la presentazione dei palinsesti. Probabile che, a livello di immagine, abbiano pesato le due questioni sopra citate.

Per il resto Lol tornerà a mettere di fronte dieci comici che lotteranno per vincere un premio finale di 100.000 euro da donare a un ente benefico. Rivedrà la luce anche LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro condotto dal Mago Forest. Confermati in giuria, per la scelta del trionfatore Elio e Katia Follesa, insieme a Lillo Petrolo (di Lillo e Greg) che sostituirà Angelo Pintus.

Prime, Alessia Marcuzzi tra le novità

La grande novità di Prime riguarda l’arrivo di Alessia Marcuzzi che condurrà insieme alla Gialappa’s il game show divertente giapponese, Red Carpet – Vip Al Tappeto. Esordirà poi il reality The Traitors. Inoltre confermata la terza stagione di Dinner Club con Carlo Cracco.

Spazio poi ai film original tra cui spiccano ‘Natale senza Babbo’ con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, ‘Non è un paese per single’, Falla girare 2 – Offline. e ‘Cuori magnetici’. Su fronte serie, ecco quella animata ‘Il Baracchino’ e quella di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione di Gigolò per caso e Pesci Piccoli.

E ancora , ecco ‘Citadel, Citadel: Diana’, con Matilda De Angelis, ‘Costiera’, ‘The Bad Guy S2’, ‘Sono Lillo S2’, ‘Those About to Die’ e ‘Sul più bello – La serie’.