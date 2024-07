Ferragni, caporetto: la sparizione dai social, Fedez l’ha mandata ko

Chiara Ferragni sparita dai social proprio nel periodo in cui aveva ricominciato a pubblicare una marea di contenuti dopo il lungo silenzio delle settimane successive al pandoro gate. Da oltre tre giorni non si mostra. Il silenzio tombale è coinciso con il ricovero dell’ex marito Fedez, il quale è stato costretto a trascorrere dei giorni in ospedale a causa di un’emorragia interna. Da quel momento l’ex moglie non si è più fatta viva in rete. Una coincidenza? Forse sì, forse no. Chissà… Quel che è certo è che il rapper, proprio dal letto di ospedale, ha rifilato una bordata alla madre dei suoi figli, salvo poi fare marcia indietro e cancellare la storia Instagram infuocata. Ma ormai la frittata era fatta, con gli screen del suo messaggio velenosissimo rilanciati da centinaia di utenti.

“Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”. Queste le parole durissime scritte da Fedez dall’ospedale. Un colpo da ko. Chiarissimo il riferimento all’ex moglie. I filmati di TikTok non possono che riferirsi ai video adolescenziali postati dalla Ferragni di recente. E pare che Chiara abbia accusato pesantemente il colpo inflitto dal cantante perché è da quel momento che si è volatilizzata, facendo perdere le proprie tracce sul web.

Chiara Ferragni deve rivoluzionare la sua comunicazione, così si va verso il disastro

Non è nemmeno da escludere che stia pensando a una nuova strategia comunicativa e che si sia presa del tempo per riflettere. Anche perché andare avanti così sembra solamente controproduttivo. Si va verso una caporetto. Pochi giorni prima del ricovero di Fedez, ha provato a mostrare una partnership con un resort di lusso ed è finita malissimo. La pagina Instagram della struttura in questione, in una manciata di minuti, vedendosi arrivare una serie di insulti pesanti, è stata costretta a chiudere i commenti.

Inoltre anche la carta del continuo punzecchiare Fedez sui social è un qualcosa che viene criticato da una marea di utenti che ricordano all’influencer cremonese un giorno sì e l’altro pure che è una madre di due figli piccini e che, al di là di come sia finito il suo matrimonio, la dovrebbe smettere di alimentare il gossip spiccio.