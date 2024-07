Fedez abusa di droga e alcol? Chirurgo: “Parlo io”. E Ferragni muta

Nelle scorse ore Fedez, al secolo Federico Lucia Leonardo, è stato nuovamente ricoverato a causa di un’emorragia interna. Il cantante, dopo aver trascorso alcuni giorni al Policlinico di Milano per ricevere le cure del caso, è ora a casa e ha anche spiegato che è stato costretto ad annullare degli appuntamenti professionali. In questi giorni sono circolate diverse voci in relazione al suo ricovero. Qualcuno ha sostenuto che il rapper stia male in quanto avrebbe abusato di droghe e alcol. Sulla questione è intervenuto il chirurgo Marco Antonio Zappa, vale a dire il medico che a fine settembre 2023 intervenne d’urgenza sul cantante per un’emorragia da due ulcere.

Fedez, parla l’amico chirurgo Marco Antonio Zappa

“Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti di cui soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga”. Così all’AdnKronos Zappa che ha tenuto a smontare le fake news circolate sul conto dell’ex marito di Chiara Ferragni.

“Mi sento assolutamente di escluderlo”, ha ribadito il chirurgo, che, tra l’altro, con Fedez ha un rapporto di stima e affetto, tanto da definirlo un “amico”. Zappa ha spiegato poi che il sanguinamento da “anastomosi gastro-digiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un’evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta”. Detto in termini non tecnici, il rapper, a causa dell’operazione per curare il tumore al pancreas a cui si è sottoposto nella primavera 2022, è soggetto a sanguinamenti di questo genere in quanto, nel corso dell’intervento, gli sono stati ricuciti alcuni organi e in alcuni punti del suo corpo è fragile.

E infatti Zappa ha continuato a rimarcare tale questione, raccontando che l’emorragia “è un evento legato all’operazione chirurgica e all’anastomosi. Le possibili complicanze di quest’ultima sono soprattutto 3: il sanguinamento, la stenosi (chiusura) e la deiscenza (perforazione). La deiscenza così a distanza non si verifica più, la escludiamo al 100% perché è un rischio limitato alle prime giornate post-operatorie. Mentre la stenosi e il sanguinamento sono due eventi che possono determinarsi anche a distanza di tempo. E il sanguinamento anche in modo ripetuto”.

Riposo e poi ritorno al lavoro

Il medico ha poi tranquillizzato tutti, spiegando che Fedez dovrà riposarsi per qualche giorno e che poi potrà tornare a lavorare serenamente. Il riposo è necessario in quanto al cantante “è stata bloccata con l’applicazione di clip endoscopiche”. Zappa ha anche avallato ciò che lo stesso Fedez ha sostenuto in diverse occasioni, vale a dire che i sanguinamenti possono anche scaturire a causa dello stress.

“Più stress lavorativo, legato appunto a una professione che prevede un carico di impegni quotidiani anche in orari non consueti. Questo sicuramente può influenzare l’inizio del sanguinamento”, ha puntualizzato il chirurgo che ha aggiunto che non è da escludere che possano verificarsi altre emorragie. Alla luce di questo quadro clinico, Zappa ha invitato tutti coloro che hanno rivolto accuse infondate all’artista di smetterla di dire che sta abusando di droghe e alcol in quanto si tratta soltanto di fake news.

Fedez in ospedale, Chiara Ferragni posta meno

In tutto ciò Chiara Ferragni si è chiusa in un religioso silenzio, preferendo non commentare in alcun modo il ricovero dell’ex marito. Da quando si è saputo dell’ultima emorragia, l’influencer cremonese ha inoltre postato molto meno sui social rispetto ai giorni scorsi, attività che non è sfuggita a diversi utenti. Un gesto che può essere letto come una sorta di forma di rispetto nei confronti dell’ex marito.