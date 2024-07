Fedez ricoverato, la triste notizia dei medici: “Non può più…”

Altra sventura per Fedez, ricoverato ieri in ospedale e dimesso il 13 luglio dal Policlinico di Milano dopo essere stato salvato per il rotto della cuffia da una brutta emorragia interna. Periodo difficile, sfortunato sia per lui che per la ex moglie Chiara Ferragni, reduce da una sponsorizzazione andata malissimo con l’hotel per il matrimonio di Veronica Ferraro tanto che la struttura si è trovata a chiudere i commenti. Fuori dall’ospedale, Fedez ha dato il triste annuncio, per ordine dei medici. Dopo le storie su Instagram di ieri dove aveva lanciato frecciate al veleno a Chiara Ferragni incolpandola di essere stata una delle cause dei suoi problemi di salute, ha aggiornato i fan raccontando di non poter più fare i concerti programmati.

“Faccio alcune precisazioni sul mio stato di salute, poiché sto leggendo fantasiose ricostruzioni online basate non so su cosa. Addirittura leggo che parlano di abuso di alcol e di droga e non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna. Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”.

In questi giorni sul profilo Instagram di Fedez sono spuntate una serie di storie Instagram, prima pubblicate poi rimosse. Il rapper è palesemente combattuto, e come ha fatto vedere Deianira Marzano in uno screenshot, c’è stata anche una frecciata a chi si diverte a fare i video su TikTok mentre lui è in ospedale. Questa mattina il rapper ha poi aggiornato i fan spiegando di dover attendere il responso dei medici per capire cosa fare dopo il ricovero, e la risposta più brutta è arrivata:

“È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per venerdì. Ho bisogno di riposo e di recuperate un po’ le forze”.

Intanto sui social i commenti corrono velocissimi e purtroppo pare che la figura mediatica di Fedez abbia totalmente perso di credibilità. Su X un utente ha riassunto il pensiero di molti, che oggi sembrano schierarsi con l’influencer ed ex moglie Chiara Ferragni: “Il vittimismo del malessere, che solo oggi soffre per i selfie della ex, quando ha letteralmente venduto su prime le contrazioni della moglie e il parto minuto per minuto di entrambi i figli. #Fedez sei un fake”. Altri si scagliano contro la coppia: “Fasulli entrambi” mentre altri ancora ci vanno pesante: “Ma verrà il giorno che questo se leverà dai co***i?”