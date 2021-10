La prima tronista di Uomini e Donne si è sposata (foto): scelse Costantino

La prima tronista di Uomini e Donne si è sposata. Lucia Pavan è convolata a nozze con il fidanzato Sacha Avolio dal quale nel 2014 ha avuto una figlia, Isabella. Nel programma di Maria De Filippi fu corteggiata da uno dei personaggi più popolari della storia del dating show, Costantino Vitagliano. Peccato che quando lo scelse lui rifiutò di avviare una conoscenza più approfondita nella vita lontana dalle telecamere. Altri tempi, altre storie, altra epoca. Basti pensare che allora non c’erano nemmeno i social ad amplificare il tutto. Insomma, ‘archeo’ Uomini e Donne sul cui trono poi si sedette proprio Costantino, scrivendo un pezzo importante della storia televisiva della trasmissione.

Uomini e Donne, il matrimonio di Lucia Pavan e cosa fa oggi l’ex tronista

Il matrimonio di Lucia e Sacha è frutto di una solida relazione che vanta un decennio di ‘rodaggio’. La neo sposa, in merito alle emozioni provate nel corso dell’evento, ha rilasciato un’intervista al portale Isa e Chia. “Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole – ha raccontato –. Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista. Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore”.

Spazio poi alla location sui generis scelta per la celebrazione del matrimonio: “Ci siamo sposati a casa nostra nelle campagne dell’astigiano, avvolti dalle vigne e da una vista da togliere il fiato”. L’ex tronista ha poi spiegato che le nozze, a causa dell’avvento della pandemia, sono state rimandate tre volte. Ma chi l’ha dura, la vince. E infatti nelle scorse ore sono stati pronunciati i fatidici ‘sì’. Per organizzare nel migliore dei modi l’evento, la Pavan ha chiesto aiuto a una esperta wedding planner, Anna Frascisco, che ha curato ogni dettaglio del matrimonio in maniera meticolosa.

Per quel che riguarda le fedi, ci ha pensato la piccola Isabella a porgerle. La bimba si è commossa, ha narrato mamma Lucia. Largo poi a parole dolcissime per Sacha, definito dall’ex tronista una persona attenta al sostegno altrui, capace di amarla e darle manforte “ogni giorno”. “La perfetta metà della mela esiste il principe azzurro, l’uomo della vita”, ha sottolineato

Oggi Lucia è una brillante imprenditrice attiva nel campo della moda. In passato, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha trascorso anche un periodo all’estero, vivendo prima in Egitto e poi a Miami. Quindi il ritorno in Italia, l’incontro con Sacha, la nascita di Isabella e adesso le nozze, ciliegina sulla torta che ha coronato un sogno d’amore divenuto realtà.