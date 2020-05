Prima o poi mi sposo, ci sarà il sequel? Messaggi tra J.Lo e McConaughey

Prima o poi mi sposo, ci sarà il sequel? Jennifer Lopez e Matthew McConaughey fanno sognare i fan

Ci sarà il sequel di Prima o poi mi sposo? Lo scambio di messaggio su Twitter tra Jennifer Lopez e Matthew McConaughey sta facendo sognare i fan del noto film, che ha visto come protagonisti i giovani Mary e Steve. Era il 2001 quando i due attori riuscirono a conquistare tutti con la storia d’amore tra la wedding planner e il giovane medico. Una trama che ha appassionato milioni di spettatori e che ora potrebbe avere una continuazione. A farci sperare oggi ci pensa J.Lo, attraverso uno scambio di messaggi su Twitter con il suo collega. Scendendo nel dettaglio, la nota attrice ha condiviso sul social una delle famose scene del film, che porta il titolo originale The Wedding Planner. In particolare, la Lopez ha pubblicato una scena che la ritrae insieme a McConaughey. Ed ecco che non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex interprete di Steve.

Jennifer Lopez pronta a tornare sul set di Prima o poi mi sposo con Matthew McConaughey

Jennifer Lopez è pronta a tornare sul set con Matthew McConaughey per il sequel di Prima o poi mi sposo. Accadrà davvero? Ovviamente questo non è sicuramente il periodo adatto per girare un film, ma potrebbe essere un’idea per il futuro! A farci sognare ci pensa J.Lo, che dopo aver visto il commento del collega ha dichiarato: “Facciamolo di nuovo presto!” La sua dichiarazione, accompagnata con una faccina con l’occhiolino, ha mandato in tilt i fan. Sono tanti coloro che hanno subito iniziato a sognare un sequel del film con Mary e Steve. In particolare, tutti loro vorrebbero scoprire cosa è accaduto alla coppia ben 19 anni dopo. C’è chi, addirittura, è convinto che la dichiarazione della Lopez sia, in realtà, un chiaro annuncio sul sequel!

Prima o poi mi sposo 2, i fan in delirio dopo i messaggi di Jennifer Lopez e McConaughey

Non sappiamo se torneranno insieme sul set per interpretare rispettivamente Mary e Steve, ma sicuramente tra Jennifer e Matthew c’è un bel rapporto. Il loro scambio di messaggi su Twitter non poteva di certo passare inosservato e ora i fan sperano di poter presto ricevere una conferma. Nel frattempo, vi anticipiamo che la Lopez ha scelto di sposare il suo Alex proprio in Italia!