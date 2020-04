Jennifer Lopez, il matrimonio sarà in Italia dopo il Coronavirus: la conferma

Jennifer Lopez si sposerà in Italia con Alex Rodriguez: una fonte conferma la location del matrimonio

Sembra proprio che Jennifer Lopez sposerà il suo Alex Rodriguez proprio in Italia! C’era qualche dubbio sulla location di questo tanto atteso matrimonio e si parlava appunto del nostro Paese, ma soprattutto di Miami. Ora una fonte rivela in esclusiva a Us Weekly che la nota star si sposerà per la quarta volta nella nostra amata Italia! Non sappiamo di preciso quale sarà la città che ospiterà il grande evento, ma sicuramente si tratta di una notizia che non potrà non far felici tutti noi. Jennifer ha scelto, insieme al suo Alex, proprio il nostro Paese per le sue quarte nozze, che sono state appunto rimandate. L’emergenza legata al Coronavirus ha costretto i due innamorati a bloccare tutto e a spostare la data del loro matrimonio. Lei stessa ha ammesso che sta aspettando di capire cosa accadrà nel mondo prima di procedere con le nozze. La nota star aveva dichiarato, inoltre, di non avere alcuna idea sulla data del tanto atteso evento. La cosa certa, per ora, è che la Lopez si sposerà in chiesa e proprio qui in Italia!

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, matrimonio rimandato: la coppia aveva già pianificato tutto per questa estate

Una fonte, al magazine statunitense, dichiara che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sarebbero dovuti convolare a nozze questa estate in Italia. A causa del Coronavirus, la coppia è stata costretta a rimandare il tutto. “È stato tutto pianificato e pagato”, rivela l’insider al giornale. “Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose saranno tornate alla normalità”, continua poi la fonte. “Vuole sposarlo e celebrare il loro amore davanti alla sua famiglia e agli amici intimi”, confessa infine l’insider. Il matrimonio era stato già organizzato nei minimi dettagli per questa estate in Italia. Come rivela la fonte, la coppia aveva già pagato tutto per svolgere l’evento.

Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez, matrimonio in chiesa e in Italia

I bookmakers, fino a qualche mese fa, scommettevano su Miami come location del matrimonio di Jennifer Lopez e Alex. “Vorrei sposarmi in chiesa questa volta. Non mi sono mai sposata in chiesa”, aveva dichiarato qualche tempo fa la nota star. Non è l’unica a essere stata costretta a rimandare le sue nozze. Infatti, a causa del Coronavirus, anche altri volti noti dello spettacolo hanno dovuto prendere la stessa decisione. Stiamo parlando, ad esempio, di Katy Perry e Orlando Bloom, di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.