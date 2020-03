Giorgia Palmas e Magnini: matrimonio rimandato per colpa del Coronavirus

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non si sposano più per via del Covid-19

È ufficialmente saltato il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex nuotatore dovevano sposarsi a fine marzo, con rito civile, alla Villa Reale di Monza. Ma dopo che il Coronavirus ha colpito l’Italia e di fatto sono stati bloccati matrimoni e funerali, le nozze sono praticamente rimandate. Tutto era pronto, mancava solo qualche dettaglio, ma la Palmas e Magnini hanno deciso di non abbattersi. Hanno infatti assicurato al settimanale Chi che con questo rinvio avranno la possibilità di organizzare al meglio l’evento. Che è stato rinviato a data da destinarsi: appena la situazione italiana migliorerà i due sceglieranno subito un altro giorno per diventare marito e moglie.

Le parole di Giorgia Palmas e Filippo Magnini sul matrimonio saltato

“Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”, hanno detto Giorgia Palmas e Filippo Magnini alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Chissà se in questo periodo di quarantena la soubrette e lo sportivo si metteranno al lavoro per avere un bambino insieme. Entrambi hanno infatti assicurato che il loro progetto è quello di costruire una famiglia. “Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli. Più chiara di così!”, ha precisato la 38enne, che è già mamma di Sofia, avuta undici anni fa dall’ex compagno Davide Bombardini.

Il rapporto tra la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si frequentano da due anni. A farli incontrare Elena Barolo (che sarà anche testimone di nozze della sposa) e Alessandro Martorana. Magnini ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con la piccola Sofia. Un rapporto di affetto e complicità senza mai volersi sostituire al ruolo del padre.