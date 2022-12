La presentatrice è stata un po’ presa in giro dalla giornalista per il look sfoggiato alla prestigiosa serata milanese

Come da tradizione, anche per la Prima della Scala 2022 la crème de la crème del jet set italiano ha fatto sfoggio di look di classe e di abiti firmati, per una delle serate più attese (se non la più attesa) del mondo della lirica internazionale. Anche in questa occasione ad aprire le danze è stata Milly Carlucci, che da anni conduce il pre-show dell’evento con tutti gli ultimi aggiornamenti e le info sullo spettacolo che, anche stavolta, è stato diretto dal maestro Riccardo Chailly.

Per questa serata così elegante e prestigiosa, Milly Carlucci (che è da sempre regina di garbo ed eleganza) ha indossato un tailleur nero glitterato. Per quanto riguarda i capelli, invece, la presentatrice ha deciso di sfoggiare una lunga coda di lato, abbinata ad una frangetta che ad “una persona” in particolare ha ricordato qualcosa.

Selvaggia Lucarelli, infatti, ha deciso di prendere un po’ in giro (bonariamente, beninteso) la conduttrice di Ballando con le stelle, con una delle sue Instagram Stories ironiche. Pubblicando uno screenshot dello show dove ben si notava la pettinatura della conduttrice, la Lucarelli ha commentato: “Milly alla Prima alla Scala non poteva non trarre ispirazione dalle mie impareggiabili pettinature a Ballando”.

Per una volta, dunque, la temibile Selvaggia Lucarelli ha voluto fare un po’ di sana autoironia, evento più unico che raro in quest’ultimo periodo.

Già, perché la giurata di Ballando con le stelle sembra essere negli ultimi giorni sul piede di guerra più del solito. Questa edizione del programma di Milly Carlucci è infatti caratterizzata dai veleni e da polemiche infinite, e Selvaggia Lucarelli tanto per cambiare ne è sempre stata al centro.

Prima è emerso l’Iva Zanicchi-gate, poi è stato il turno dei continui battibecchi con Carolyn Smith, con la quale si è “beccata” anche al di fuori del programma. La giornalista non ha infatti preso di buon grado il fatto che la coreografa avesse sparlato di lei a mezzo stampa. La Smith, per contro, non riesce più a sopportare la collega giurata, che di danza non ne capisce nulla.

Il clima in trasmissione, dunque, è diventato irrespirabile, a tal punto che la stessa Selvaggia ha detto di sentire la sua sedia “schricchiolare”. Che sia una semplice sensazione, oppure Milly le ha davvero anticipato qualcosa?