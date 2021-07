“Pretelli, vergogna! Applausi per Giulia”: Parpiglia durissimo sull’ex velino

L’autore televisivo e l’ex velino ai ferri corti: volano paroloni per via del caso Malika

Volano gli stracci tra Pierpaolo Pretelli e Gabriele Parpiglia: il primo è il modello ed ex velino che si è fatto notare al Grande Fratello Vip 5, il secondo un giornalista nonché noto autore televisivo. Ad accendere la polemica, che si è fatta incandescente, è stato Parpiglia che nel talk da lui condotto su LiveNow, Il Bianco e il Nero, ha affrontato il caso Malika, la ragazza finita nell’occhio del ciclone per aver comprato auto e altri beni non di prima necessita con i soldi di una raccolta fondi. Ma cosa c’entra Pretelli con Malika? C’entra, visto che sia lui sia la sua fidanzata Giulia Salemi, quando la ragazza disse pubblicamente di essere stata sbattuta fuori di casa dai suoi genitori perché innamorata di un’altra donna, promossero una raccolta fondi a suo favore.

Nelle ultime settimane, Parpiglia sta provando a far luce sul caso Malika con un’inchiesta, andando ad intercettare persone con cui in qualche modo la ragazza ha avuto a che fare. Per questo ha provato a parlare anche con Pretelli e Giulia. Quest’ultima non si è sottratta alle domande dell’autore tv, mentre Pierpaolo ha rifiutato di risponde, innescando la rabbia di Parpiglia.

Così nelle scorse ore la firma di Chi ha attaccato duramente l’ex velino di Striscia la Notizia, indirizzandogli un paio di tweet al veleno:

Stasera a #ilbiancoeilnero una grande #giuliasalemi ha risp con le palle sulla vicenda #malika che lei con fidanzato hanno spinto prima del caos con tanto di selfie. Il ‘cantante’ invece ci ha detto che è concentrato sul progetto musicale. ????????????gravissima come risp.a domani — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 7, 2021

Applausi a @GiuliaSalemi93 le scuse di #malika sono arrivate anche grazie a lei. Profonda vergogna per il cantante mascherato da progetti musicali senza opinioni ma con selfie da cavalcare . Non cambio idea. Vergogna pic.twitter.com/A2XafE09Ra — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 8, 2021

Pretelli, il pesante attacco di Parpiglia

Come è facilmente ravvisabile, Parpiglia ci è andato con la mano pesante su Pretelli che al momento ha preferito non rispondere al giornalista. Trattamento ben diverso invece quello che l’autore televisivo ha riservato a Giulia Salemi, elogiata per averci messo la faccia e per non essersi sottratta alle domande.

Dopo i cinguettii infuocati scritti dalla penna di Chi Magazine e rivolti all’ex velino, su Twitter è finito in tendenza proprio il nome ‘Parpiglia’. Alcuni utenti hanno criticato Piepaolo ma sono stati molti di più quelli che hanno attaccato il giornalista invitandolo a non tartassare l’ex gieffino.

Non resta che attendere la replica del modello e di vedere la presa di posizione che assumerà Giulia Salemi.