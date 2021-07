Pretelli snobbato da Elisabetta Gregoraci: la verità su Battiti Live

Continua a fare rumore l’assenza di Pierpaolo Pretelli da Battiti Live. Dopo l’esperienza nelle vesti di concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata al timone come conduttrice dello show musicale in onda su Radio Norba e Italia1 che si svolge tra Puglia e Basilicata. L’ex Velino di Striscia la Notizia, che ha pubblicato il suo singolo L’Estate più Calda, è tra i pochi esclusi di Battiti Live. Da qui sono scaturite una serie di domande in merito alle ragioni della sua esclusione e la colpa sarebbe stata attribuita ad Elisabetta Gregoraci. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio, dopo il putiferio per colpa del padre. Ha spiegato di essere stato proposto ma non è andata bene:

“Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”

Si mormora di una sua eventuale partecipazione alla decima edizione di Tale e Quale Show, in onda nei venerdì autunnali di Rai1. Pierpaolo ha spiegato che gli piacerebbe molto entrare a far parte del cast: “Aspettiamo di sentire che cosa dice Carlo Conti”.

Intanto la sua storia d’amore con Giulia Salemi procede a gonfie vele. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha ammesso che si divertono tanto, ridono, scherzano e ha sempre sognato di costruire la famiglia del Mulino Bianco. Quest’estate faranno un salto a Maratea per far conoscere meglio l’influencer italo-persiana ai suoi genitori e ai suoi nonni, c’è una bella armonia anche da quel punto di vista ed è molto sereno.

Pierpaolo Pretelli su Andrea Zelletta: “Tutto a posto con lui”

Si è tanto discusso di un allontanamento tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta dopo la fine della loro avventura al GF Vip. Il fidanzato di Giulia Salemi, nel corso della sua intervista alla rivista Chi, ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne si è sentito proprio con l’influencer, lo hanno invitato alla festa per il lancio del suo disco, ma aveva impegni familiari e non è potuto andare. Si sono scritti e, ad oggi, è tutto a posto anche con lui. Andrea avrà usato una scusa per non presentarsi all’evento e rifiutare l’invito? Ah saperlo…