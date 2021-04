Pretelli in tv con il figlio, arrivano le critiche: l’ex Ariadna Romero si sfoga

Ieri pomeriggio Pierpaolo Pretelli è approdato a Domenica Live insieme al figlio Leonardo. Nel salotto di Barbara d’Urso il bambino ha preferito non rispondere alle domande che gli sono state rivolte, se non con qualche ‘sì’. Ora a parlare di questa ospitata ci pensa sua madre, Ariadna Romero. Quest’ultima, ex compagna del Pretelli, condivide inizialmente una Storia su Instagram in cui viene fatto notare che il bambino ha dovuto assistere ai filmati riguardanti la nuova storia d’amore del padre in televisione. Quello condiviso da Ariadna è un post di una telespettatrice, che si dichiara sconvolta per come il piccolo sia stato messo di fronte a una situazione così delicata in tv.

A questo punto, la Romero decide di condividere un lungo messaggio con i suoi follower, sempre attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. La modella fa notare che le dinamiche familiari, dall’esterno, possono essere valutate con leggerezza. Non ha intenzione di annoiare i suoi fan andando nel dettaglio della lunga storia travagliata “che finalmente ha trovato serenità”. Parla, ovviamente, del percorso che inizialmente lei e Pierpaolo hanno dovuto affrontare come genitori separati. Detto ciò, precisa che tutto ciò che fa è per il bene di Leonardo, anche se può essere difficile da comprendere.

Ed ecco che, a questo punto, dice la sua sul fatto che il Pretelli ha scelto di portare in tv il figlio, consapevole del fatto che si sarebbe parlato della sua nuova love story con la Salemi.

“Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui e anche il modo di gestirla con Leo”

Pertanto, è giusto che il Pretelli decida come gestire tale situazione con il figlio, portandolo anche sul piccolo schermo (in questo caso a Domenica Live). Ariadna ha scelto di non intromettersi nella questione e di accettare la scelta presa dall’ex velino. La modella fa presente che per il piccolo non è importante la popolarità, ma è fondamentale vedere i suoi genitori che vanno d’accordo.

“Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace”

A detta della Romero “bisogna andare oltre” anziché creare problemi. Fa notare, inoltre, che solitamente cerca di mantenere private le sue cose personali. Non pubblica questo messaggio con lo scopo di essere capita, ma sperando di aiutare tante mamme separate come lei. Può sbagliarsi, ma quando vede suo figlio felice si rincuora da sola e va avanti a modo suo.

Infine, conclude questo lungo messaggio, affermando che “l’amore genera amore, sempre”. Pierpaolo e Ariadna hanno sempre dimostrato di avere instaurato un rapporto sereno per il bene del figlio. La Romero è stata molto apprezzata dal pubblico per come ha gestito la partecipazione del Pretelli al GF Vip 5 con il piccolo Leo.