Pretelli sbarca a Domenica Live col figlio Leonardo, ma qualcosa va storto

Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex gieffino della quinta edizione del reality più spiato d’Italia, è sbarcato nel salotto di Domenica Live nella puntata del 18 aprile. Con lui il figlio Leonardo (4 anni il prossimo luglio), frutto d’amore avuto dalla modella cubana Ariadna Romero. I due oggi non sono più una coppia ma sono in ottimi rapporti e crescono il bimbo con affetto, dandosi reciproco aiuto.

Nel corso dell’intervista nel talk pomeridiano del giorno festivo di Canale Cinque, però, qualcosa è andato storto. Pierpaolo appena giunto in studio si è seduto su un divanetto con Leo e la padrona di casa Barbara d’Urso. La ‘star’ dell’ospitata doveva essere proprio il bimbo, che è pure stato microfonato per l’occasione. Peccato che quando la d’Urso ha iniziato a fargli qualche domandina il timido Leo non ha spiccicato parola.

Prova e riprova, ma niente: Leonardo non ha voluto saperne di farsi intervistare. Barbara a un certo punto ha anche provato a togliergli il microfono audio e ad affidargli il ‘gelato’. La mossa ha dato qualche frutto visto che il piccino ha almeno risposto a qualche quesito con dei “sì” stringati, affermando tra le altre cose che “sì”, la nuova fidanzata di papà, Giulia Salemi, gli piace.

A proposito dell’influencer italo-persiana: in occasione dell’ospitata della sua dolce metà a Domenica Live ha provveduto a far giungere in trasmissione un tenero video messaggio, in cui ha salutato il compagno e il bimbo con il quale pare che vada d’amore e d’accordo. Anche la relazione con l’ex velino di Striscia la Notizia, nata al Grande Fratello Vip tra mille scetticismi da parte di una buona parte di pubblico, sembra che prosegua a gonfie vele, alla faccia delle malelingue.

Altra chicca emersa dall’intervista è che Giulia, per Pierpaolo, si sta cimentando anche ai fornelli con successo. “Mi sta deliziando”, ha chiosato Pretelli con orgoglio e gioia. Inoltre ha puntualizzato che la sua famiglia, dopo le titubanze iniziali, ha accolto la Salemi nel migliore dei modi. Insomma, la love story procede per il verso giusto. Per il momento nessun nuvolone sulla relazione.