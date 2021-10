Pretelli sorprenderà la Salemi: “Proposta di nozze forse a Tale e Quale”

By

Arrivano belle notizie per i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ebbene l’ex concorrente del GF Vip 5 sarebbe pronto a fare la proposta di matrimonio alla modella, con cui la relazione ha preso inizio proprio nella Casa più spiata d’Italia. Qualcuno non avrebbe scommesso nulla sulla loro relazione eppure stanno dimostrando a tutti che il loro amore vince su tutto. L’ex velino di Striscia la Notizia è attualmente impegnato nella nuova edizione di Tale e Quale Show e sembra che la proposta possa arrivare proprio nello studio di Rai 1!

A lanciare la notizia è il settimanale Nuovo Tv, che ha contattato un amico che conosce bene Pierpaolo. “Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze”, dichiara questo amico alla rivista di Riccardo Signoretti. Ma non afferma solo questo, infatti, sapere che “potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show“. Pretelli deciderà davvero di fare la sua speciale proposta di matrimonio sul piccolo schermo?

Di certo un’idea del genere non può essere esclusa, se si tiene conto del fatto che la storia d’amore di Giulia e Pierpaolo è nata proprio in televisione. La loro relazione procede a gonfie vele e insieme sperano di superare la prova della convivenza. Il periodo più difficile l’hanno sicuramente trascorso all’interno delle quattro mura della Casa di Cinecittà, secondo quanto lo stesso Pretelli ha raccontato. Quando hanno concluso i loro rispetti percorsi nel reality show, la strada è stata tutta in discesa.

A tenerli uniti sono la stima e la fiducia, oltre che ovviamente l’amore. Il prossimo 26 dicembre Pierpaolo e Giulia festeggeranno il loro primo anniversario. Sicuramente dallo scorso sono cambiate tantissime cose, tra cui lo scetticismo che all’inizio aveva mostrato la madre di lui, Margherita. La Salemi, infatti, dopo il reality è entrata ufficialmente a far parte della famiglia Pretelli. Inoltre, anche la mamma di lei ha approvato la loro love story.

La madre del figlio di Pierpaolo, Ariadna Romero, ha dato il suo benestare e, dunque, ora non resta che realizzare i grandi progetti con la serenità di tutti. Sicuramente ora c’è tanta attesa da parte dei fan, che non vedono l’ora di assistere a questa speciale proposta di matrimonio e chissà che non avverrà davvero durante una performance di Pretelli a Tale e Quale Show!

Qualche settimana fa, era spuntato fuori un gossip che vedeva la modella italo-persiana gelosa dell’ex velino. Pare che, appunto per gelosia, Giulia tenga monitorata la situazione dietro le quinte del programma di Rai 1 a cui sta partecipando il fidanzato!