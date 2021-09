By

Nuovo gossip su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, indubbiamente la coppia del momento. Stando a quanto si legge su Dagospia pare che l’influencer italo-persiana sia molto gelosa del suo fidanzato, conosciuto qualche mese fa al Grande Fratello Vip. Sembra che la Salemi monitori Pretelli di continuo, addirittura 24 ore al giorno, adesso che l’ex Velino di Striscia la notizia è impegnato a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

“Qualcuno dica alle truccatrici in quel di Tale e quale show che Pierpaolo Pretelli è monitorato h24 dalla sua gelosissima fidanzata Giulia Salemi. Chi teme?”, fa sapere Alberto Dandolo. La relazione a distanza, inoltre, non aiuta. Pretelli è infatti rimasto a Roma per poter partecipare al programma di Rai Uno. La Salemi continua, invece, a vivere a Milano, dove ha da poco acquistato la sua prima casa.

Gestire un rapporto del genere non è di certo facile e la Salemi pare sia preoccupata della situazione anche se le dimostrazioni d’amore da parte di Pierpaolo non mancano. Pretelli si mostra sempre molto innamorato della sua Giulietta e di recente ha assicurato che la 28enne è la donna giusta, quella con la quale allargare la famiglia dopo Leonardo, il primogenito avuto dall’ex compagna Ariadna Romero.

Quest’ultima ha instaurato un buon rapporto con Giulia Salemi, che è riuscita a conquistare pure tutta la famiglia Pretelli dopo le titubanze iniziali. I genitori e il fratello di Pierpaolo, almeno inizialmente, non credevano molto all’interesse della Salemi ma col tempo hanno capito le buone intenzioni della ragazza.

Convivenza rinviata per i Prelemi

Al momento la convivenza tra i Prelemi è rinviata a causa dei rispettivi impegni di lavoro. Se Pierpaolo Pretelli è tra i concorrenti di Tale e Quale Show, Giulia Salemi è attiva in tv e sui social network. Dopo il successo di Salotto Salemi è stata scelta come conduttrice del GF Vip Party, su Mediasetplay, insieme a Gaia Zorzi, sorella del più famoso Tommaso. La figlia di Fariba Tehrani è inoltre una influencer molto seguita e apprezzata, scelta da diverse aziende.

Pierpaolo Pretelli non ha esitato a difendere Giulia Salemi dalle accuse di Andrea Roncato, che ha criticato il percorso della giovane tra la trasgressiva sfilata al Festival del Cinema di Venezia e la partecipazione al Grande Fratello Vip.