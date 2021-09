Pretelli difende Giulia: “Roncato, pessimo!”. Bagarre dopo Scherzi a Parte

Pierpaolo Pretelli in difesa strenua della sua Giulia Salemi, dopo che Andrea Roncato l’ha attaccata indirettamente ma duramente. La querelle si è consumata dopo che Scherzi a Parte, nel corso della prima puntata della nuova stagione (in onda domenica 12 settembre), ha trasmesso la ‘trappola’ ordita ai danni dell’attore. Roncato è stato invitato al Festival di Venezia, dopodiché gli sono stati fatti capitare contrattempi a raffica fino a che gli organizzatori, naturalmente complici del programma di Canale Cinque, gli hanno comunicato che al suo posto sarebbe subentrato Patrick Ray Pugliese, volto più che noto del Grande Fratello.

Quando Andrea ha sentito il nome di Patrick, il vaso era ormai colmo. Così l’ex di Stefania Orlando è sbottato: “Grande Fratello cosa sono? La fabbrica di falliti? Perché i grandi fratelli chi sono? Sono quelli che fanno vedere la f…a al Festival di Venezia”, ha tuonato il 74enne, colto da un impeto di ira. L’espressione colorita, per usare un eufemismo, ha avuto come riferimento la sfilata che Giulia Salemi e Dayane Mello fecero sul red carpet di Venezia anni fa. Sfilata in cui si urlò allo scandalo.

“Sono senza mutande”, sostennero in molti. Non andò proprio così. La biancheria intima c’era, ma diciamo che era particolare e lasciava intravedere buona parte dell’inguine. Al di là di ciò, Pretelli, sentite le parole di Roncato, ha risposto in modo piccato e duro, con un cinguettio di fuoco divulgato su Twitter poco dopo la messa in onda di Scherzi a Parte.

“Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”. Così l’ex velino di Striscia la Notizia. Per il momento né Giulia Salemi né Dayane Mello, che proprio con Pretelli sono state protagoniste del Grande Fratello Vip 5, hanno replicato a Roncato.

Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo! — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) September 12, 2021

Non è la prima volta, di recente, che Pierpaolo fa la voce grossa. Infatti è capitato anche nelle scorse ore, quando ha messo a tacere alcune malelingue che sostenevano in rete che la sua relazione con Giulia fosse in crisi. Il modello ha spiegato che la Salemi è stata presente meno sui social nell’ultimo periodo per via del grave lutto da cui è stata colpita. L’italo-iraniana sta affrontando la morte di un caro zio, amato fratello della madre Fariba, scomparso improvvisamente a causa di un infarto.