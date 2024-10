Pretelli nome del figlio con Giulia, poi: “Io a teatro? Lei scioccata”

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono curiosi di scoprire il nome scelto per il figlio che stanno aspettando. A parlare di questo importante dettaglio ci pensa l’ex concorrente del GF Vip, tramite una nuova intervista per Fanpage. Qui ripercorre la sua nuova fase lavorativa, che l’ha portato a teatro con Rocky Il Musical. Mentre si gode questa bellissima esperienza sul palco, ecco che Pierpaolo si prepara a diventare papà per la seconda volta.

Va precisato che Pretelli ha già un figlio, Leo, avuto durante la sua passata relazione con Ariadna Romero. Nonostante ciò, con la gravidanza di Giulia Salemi, sente di vivere una nuova esperienza. Per la Salemi si tratta di un nuovo inizio e ancora, come lei stessa ha raccontato a Verissimo, deve ancora realizzare che diventerà mamma. Il parto è previsto per metà gennaio e lei è “molto impaurita”. Al contrario, Pierpaolo è più preparato all’arrivo di questo suo secondo figlio.

Ma quale nome Pretelli e Giulia hanno scelto per il bambino? Ciò che è noto è che è un maschietto, come è stato rivelato nel salotto di Silvia Toffanin. Intanto, oggi, nella sua nuova intervista, Pierpaolo racconta che “il nome è ancora un tabù”. L’ex gieffino ammette che è probabile che verrà scelto quando lo guarderanno per la prima volta negli occhi. “Verrà in maniera naturale, senza pensarci troppo”, racconta oggi Pierpaolo.

Intanto, ammette che questo per loro è un periodo “bello pieno”, sebbene manchino ancora tre mesi alla nascita del figlio. Questa estate, Giulia Salemi ha sorpreso i suoi fan condividendo un video sui social network che ritrae il momento in cui ha scoperto con Pierpaolo di essere incinta.

Pierpaolo Pretelli a teatro con Rocky Il Musical: la reazione di Giulia Salemi

Mentre attende il suo primo figlio con Giulia Salemi, Pierpaolo si gode il nuovo percorso lavorativo, a teatro. Pretelli in Rocky Il Musical interpreta il protagonista e salire sul palco, durante il tour, per lui rappresenta “un’emozione unica”, con un ruolo principale. Per questo, sente di avere “una grande responsabilità”. Sente, inoltre, che il personaggio che interpreta è molto simile a lui, in quanto entrambi vengono dal nulla.

Pensava che avrebbe avuto ansia prima di salire sul palco, invece alla fine ammette di aver “canalizzato l’adrenalina in energia positiva, in forza”. Di sicuro, ad averlo aiutato a gestire al meglio questa nuova esperienza lavorativa nei teatri è stato il suo percorso a Tale e Quale Show, programma che resta “uno dei perni” della sua vita. Nella sua nuova intervista, Pierpaolo ribadisce di aver sofferto in passato di crisi di panico. Oggi è in grado di gestirle ed è sereno.

Ma qual è la stata la reazione di Giulia Salemi nel vederlo in questa nuova fase della sua carriera?

“Scioccata. Non immaginava che potessi essere all’altezza di un ruolo così importante in uno spettacolo teatrale. Mi ha fatto tanti complimenti. È venuta a vedermi con tutti i miei amici. Non mi avevano mai visto in un ruolo simile. Ho sempre sognato di fare una cosa simile, è questa la mia prima volta. È stato uno shock positivo per loro”

Ora per il suo futuro, Pretelli spera di continuare a lavorare in teatro, in quanto crede di non poterne più fare a meno.