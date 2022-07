Pretelli mattatore di Tale e Quale, Salemi: “Perché io non lo farei”

Giulia spiega in una nuova intervista il motivo per cui il pubblico non la vedrà mai partecipare al programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, ecco cosa ha dichiarato

Il pubblico televisivo (e del web) ha imparato a conoscere Giulia Salemi come una vera prezzemolina: prima come concorrente a Pechino Express con la madre Fariba, poi come partecipante al Grande Fratello Vip, come conduttrice di format online (è il caso di GF Vip party) e poi ovviamente come influencer e star di Instagram. Alla luce del suo importante curriculum c’è a questo punto chi si chiede se la si vedrà mai nel cast di una trasmissione molto amata come Tale e Quale Show.

La domanda è lecita, visto e considerato che il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, è stato uno dei mattatori dell’ultima edizione della trasmissione andata in onda lo scorso autunno. A chiedere alla diretta interessata cosa ne pensasse di questa possibilità è stato un giornalista di SuperGuidaTv, che ha incontrato la Salemi a Giffoni Film Festival 2022, l’evento dove sta lavorando in veste di presentatrice (con Nicolò De Devitiis) per Giffoni Music Fest.

Resterà deluso chi si aspettava di assistere alle imitazioni di alcuni fra i più celebri cantanti da parte di Giulia Salemi, che in questo momento rifiuterebbe un’eventuale proposta del programma Rai. Ecco le sue parole.

“Al momento no, perchè non ho la preparazione e la competenza. So dove posso fare bene e dove non è il mio campo. Se c’è da giocare a cantare lo faccio volentieri. Se devo fare un talent show dovrei impegnarmi al massimo e avere anche le qualità, dovrei fare prima un corso di canto e poi se ne riparla. In questo momento non ho la bravura in canto. Io volevo fare la cantante, non volevo fare la conduttrice”.

La sua partecipazione alla trasmissione condotta da Carlo Conti, dunque, sarebbe vincolata al fatto che nei prossimi mesi riesca a mettersi d’impegno per lavorare sull’intonazione, evitando così di fare sanguinare le orecchie ai giurati come spesso accade con i concorrenti meno preparati.

Giulia Salemi, almeno per il momento, ha tutt’altri piani e progetti. Quel che è certo è che la televisione è oggi il suo principale obiettivo. Già un’offerta per partecipare ad un nuovo reality in veste di opinionista potrebbe essere qualcosa di interessante per lei (“Io sono cresciuta a pane e reality, quindi perchè no. L’esperienza in quel campo proprio non mi manca. So distinguere le dinamiche, so riconoscere le persone sincere e le persone false” ha commentato).



L’unica certezza matematica rispetto al suo futuro è il suo impegno già confermato con La5 al rientro dalle vacanze estive. A settembre andrà infatti in onda Salotto Salemi, che potrà vantare un cast nuovo rispetto al passato e per ora top secret. Niente da fare nemmeno per un’ideale partecipazione a Temptation Island, sempre che il reality torni con una nuova stagione su Mediaset (per ora è fermo): né Giulia né (a quanto pare) Pierpaolo si sentono pronti per un’esperienza simile.