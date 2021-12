Pretelli, l’ex tuona su Soleil e sibila ciò che tanti pensano ma non dicono

Soleil Sorge attaccata dall’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero (l’attuale fidanzato di Giulia Salemi e la cubana hanno avuto anche un figlio, Leonardo). Non una persona a caso: tra l’italoamericana e la modella, infatti, in passato ci sono stati dei dissapori, risalenti a quando entrambe parteciparono all’Isola dei Famosi. Nei panni delle naufraghe ebbero degli accesi scontri. Evidentemente continua a non scorrere buon sangue tra le due.

A testimonianza di ciò, nelle scorse ore Ariadna ha tuonato sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dicendo cose che in tantissimi pensano e in pochi dicono, soprattutto all’interno della Casa del GF Vip, anche se negli ultimi giorni, dopo l’uscita di Belli, Soleil è apparsa meno baldanzosa e gli inquilini hanno mostrato un poco di più le unghie rispetto alle scorse settimane

Ma si torni ad Ariadna. La cubana, rispondendo su Instagram alle domande di alcuni fan, ha affrontato il capitolo Soleil e GF Vip. Quando le è stato detto che servirebbe lei per mettere in riga l’italoamericana, ha colto la palla al balzo, sfoderando la seguente replica: “Io non devo mettere a posto nessuno. Sicuramente lei non è una persona che io stimo“.

Quindi ha aggiunto: “Spesso viene confuso il carattere con la prepotenza, arroganza e saccenza, e questo mi dispiace”. In effetti il confine tra la prepotenza e il ‘carattere’ è spesso difficile da individuare. Al momento, però, in tanti nella Casa credono che la Sorge non sia forte come era sembrato all’inizio del suo percorso. Diversi i dubbi sorti: una persona forte come ha potuto cadere in un can can come quello innescato da Alex Belli? Come ha fatto a non accorgersene prima? Una persona forte ha sempre bisogno di imporsi con stoccate taglienti? Una persona forte deve per forza litigare con molte persone?

L’esempio, per quel che concerne il GF Vip 6, di persona ‘forte’ e di ‘carattere’ è Aldo Montano: sicuro di sé ma rispettoso, granitico ma al contempo dolce, uomo di parole misurate ma sempre mirate, sportivo dentro la pedana ma anche fuori, persona che non cambia idea come una banderuola (“Io lascio e torno dalla mia famiglia. Punto”. E così è stato, a differenza di molti, tra cui proprio Soleil, che un giorno sì e l’altro pure minacciano di andarsene). Certo Aldo rispetto a Soleil ha un’altra età e un’altra esperienza di vita. La Romero, però, non ha tutti i torti a definirla non ‘forte’ come spesso qualcuno, Signorini in primis, vuol far passare.

Ariadna Romero: “Soleil fa comodo al GF Vip”

Ariadna ha inoltre detto che Soleil “fa comodo ai reality. Immaginate di guardare un GF dove tutti sono persone perbene ed educate, non si discute mai e non ci sono pettegolezzi. Una noia dopo un po’ no? Ma da qui ad essere scambiata per una di carattere la dice lunga su come siamo messi”.

Anche in questo caso una verità più che assodata. Che Soleil faccia “comodo” allo show è lampante e testimoniato dal fatto che continua ad essere salvata dalle nomination in modo preventivo, ora grazie a Sonia Bruganelli ora grazie ad Adriana Volpe. Medesimo trucchetto usato con Alex Belli per settimane, prima che la sua situazione assumesse contorni talmente insostenibili da provocare una squalifica (chissà se spontanea o studiata a tavolino con gli autori).