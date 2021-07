Pretelli intervistato su Rai1 chiude al matrimonio con Giulia Salemi

Nuova ospitata televisiva per Pierpaolo Pretelli. Ospite a Uno Weekend, il programma su Rai1 condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, si è raccontato tra vita privata e progetti futuri. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha rotto il silenzio anche su Giulia Salemi. La loro storia procede a gonfie vele e di recente hanno incontrato i tanti fan sul blue carpet del Giffoni Film Festival. Selfie e tanti saluti da parte dei Giffoners per la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Sono in tanti a farsi delle domande su un futuro matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Anche i conduttori del programma mattutino del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo non hanno perso tempo e hanno domandato all’ex gieffino se ci saranno presto le nozze. Pierpaolo ha frenato e si è limitato a dire:

“Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo”

Il singolo a cui fa riferimento è L’Estate più Calda con cui ha deciso di tentare la strada della hit estiva. Una passione quella per il canto che, unita a quella per i ritmi latino americani l’ha portato a confrontarsi con quello che ormai fa genere a parte durante l’estate. In questo progetto musicale a supportarlo è stata l’influencer italo-persiana. Ha avuto la capacità di ascoltarlo e aiutarlo a concretizzare quello che immaginava. Tra le altre cose ha parlato anche di Tale e Quale Show 2021. Pierpaolo Pretelli, concorrente confermato da Carlo Conti, ha svelato di essere un fan storico della trasmissione e si è detto felice e orgoglioso di farne parte, non vede l’ora di iniziare.

Manca poco a settembre e rivedremo il fidanzato di Giulia Salemi cimentarsi nei panni di diversi artisti. Prima però si concederà insieme alla sua compagna una breve vacanza in Sicilia e in Calabria.

Pretelli rompe il silenzio su Fariba Tehrani madre di Giulia Salemi: il rapporto con la suocera

Prima di salutare il pubblico di Uno Weekend, Pierpaolo Pretelli ha fatto una confessione sul rapporto con la suocera Fariba Tehrani. Secondo quanto svelato in diretta su Rai1 la madre di Giulia Salemi ha approvato la storia d’amore ed è la prima capoship della coppia.