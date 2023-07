Pretelli in Rai? Il retroscena sullo sbarco in un programma storico

Tutto apparecchiato per la nuova stagione della televisione generalista. A inizio luglio sono stati svelati i palinsesti di tutte le reti e i volti che vedremo al timone dei programmi. C’è poi tutto uno stuolo di personaggi che non essendo conduttori e non avendo ruoli ben definiti vanno spesso a comporre i cast dei talent show. Uno di questi è Pierpaolo Pretelli che nell’ultimo biennio ha provato a farsi via via strada nel fatato mondo della tv. Secondo quanto riferito da Dagospia, a breve lo si ritroverà in un noto show della Rai.

Non sono stati forniti altri dettagli, ma, ragionando, non è peccato pensare che l’ex velino potrebbe essere stato contattato da Ballando con le Stelle. Ma si proceda con ordine: da Tale e Quale Show è già transitato facendo un’ottima figura. Naturalmente non avrebbe senso riproporlo. E infatti non figura nel cast del 2023 del programma di Carlo Conti. In Rai lo si ricorda anche in qualche dimenticabile apparizione a Domenica In. Mara Venier lo volle e cercò di inserirlo in un piccolo spazio. Fu un esperimento senza né capo né coda che infatti fu presto archiviato, con Pretelli che sparì dai radar della trasmissione.

E se ora sul compagno di Giulia Salemi avesse messo gli occhi Milly Carlucci? Per quel che riguarda la quota ‘social’ e ‘gioventù’ dello storico talent del sabato sera di Rai Uno sarebbe un profilo ideale. Unico piccolo neo, forse, sarebbe il fatto che partirebbe con un vantaggio avendo già alle spalle esperienze da ballerino (è stato il primo velino nella storia di Striscia la Notizia). C’è da dire che però non ha mai praticato ad alti livelli la danza e che, quindi, potrebbe tranquillamente essere arruolato.

A ciò va aggiunto che in tempi non sospetti lo stesso Pretelli ha lanciato un appello tutt’altro che velato alla Carlucci. “Ballando con le Stelle? Io tra una settimana finisco Tale e Quale e sono disoccupato… Milly, se vuoi…”. Così Pierpaolo qualche mese fa ospite a Oggi è un altro giorno. Tra l’altro, anche a livello di costi, l’operazione sarebbe più che fattibile. Il cachet di Pretelli non corrisponde a spicci, ma è certo che non è nemmeno paragonabile a quello di un Gabriel Garko. Insomma, al momento sembra che ci siano tutti i presupposti per pensare che una simile operazione possa andare in porto.

Sempre restando in tema televisivo, nelle scorse ore è arrivata una batosta per la fidanzata di Pretelli. Giulia Salemi non farà più parte del cast del Grande Fratello. Per la giovane sembrava scontata la riconferma e invece le è stato comunicato che non prenderà più parte, in qualità di esperta social, al popolare reality show di Canale Cinque. La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi sta facendo rotolare parecchie teste.