Pretelli, il fratello Giulio non ci sta: “Squallido”, attacco a Urtis dopo Live

La famiglia Pretelli è al centro della polemica da settimane ormai e ci sono stati ulteriori aggiornamenti in queste ore. La mamma di Pierpaolo ieri sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso e c’era anche Giacomo Urtis. Proprio una battuta dell’ex concorrente ha scatenato la reazione di Giulio, il fratello minore dei due. Pierpaolo aveva chiesto esplicitamente alla sua famiglia di non rilasciare interviste né andare in televisione dopo Capodanno e il patatrac che è accaduto con Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. In verità Pierpaolo ha rivelato di aver fatto questa richiesta alla famiglia prima di entrare nella Casa. Insomma, lo ha soltanto ribadito dopo il collegamento con mamma Margherita.

Ebbene, il fratello Giulio e mamma Margherita sembrano non aver intenzione di accontentare Pierpaolo. Giulio ha rilasciato un’intervista che ha scosso ulteriormente il Vippone, mentre ieri sera la signora Pretelli era da Barbara. Durante l’intervento a Live, però, c’è stata una battuta sarcastica di Giacomo Urtis che ha infastidito molto Giulio. In realtà è una battuta che viene fatta più volte anche dal popolo dei social, infatti Giulio nel suo sfogo su Instagram si è scagliato anche contro i fan del Grande Fratello Vip che commentano sui social.

“Lei si vedeva già a Montecarlo, a Dubai”, ha detto Urtis mentre la signora Margherita parlava con Barbara. Così stamattina Giulio ha scritto un duro messaggio in difesa dei suoi genitori. Il fratello di Pierpaolo ha trovato ingiusto questo attacco a sua madre, una madre che vuole semplicemente che suo figlio sia felice, ha scritto. Ha specificato che la signora Margherita ha solo espresso il suo pensiero, senza attaccare nessuno. Per questo le frasi che si ritrova a leggere sui social non gli piacciono: “È alquanto squallido”. Poi è passato a Urtis:

“Ci tenevo a dire che la frase che è stata detta ieri la ritengo veramente di cattivo gusto nei confronti dei miei genitori che non ci hanno mai fatto mancare nulla”.

Di sicuro anche Pierpaolo difenderebbe la sua famiglia da un’insinuazione simile, anche se in molti casi si tratta di pura ironia. Infine, Giulio ha attaccato Giacomo anche per essersi schierato dalla parte di Giulia Salemi. Secondo lui è facile farlo dopo aver fatto un sondaggio su Instagram e quindi dopo aver visto che l’opinione pubblica è schierata maggiormente dalla parte di Giulia, e non di Elisabetta Gregoraci.