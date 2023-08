Pretelli, fan offendono Giulia Salemi a una serata: siamo alla follia

Negli ultimi anni, il Grande Fratello Vip ha portato alla nascita di grandi fandom, pieni di persone che, nel corso dei mesi, si sono affezionate ai concorrenti del reality. La maggior parte delle volte, i fandom in questione si creano per supportare una coppia formatasi all’interno della Casa: basti pensare ai “Prelemi” (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli), i “Basciagoni” (Sophie Codegoni e Alessandro Basciano), i “Donnalisi” (Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria) o gli “Oriele” (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). Non solo, a volte si creano grandi gruppi di fans che “shippano” persone che, in realtà, non sono mai state insieme. Gli esempi più lampanti sono i “Jeru” (Jessica Selassiè e Barù Gaetani) e i Gregorelli (Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci). A tal proposito, proprio questi ultimi si sarebbero resi protagonisti di una vicenda poco piacevole.

Giulia Salemi attaccata dai fan dei “Gregorelli”

Com’è noto, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un breve flirt duranti i primi mesi di permanenza al Grande Fratello Vip 5, senza che però avvenisse mai nulla di concreto tra di loro. Dopo l’abbandono della showgirl, Pierpaolo ha iniziato a provare dei sentimenti per un’altra coinquilina, ovvero Giulia Salemi, con la quale la storia d’amore continua ancora oggi. Nonostante siano passati quasi tre anni, però, i fan dei “Gregorelli” resistono ancora e sembrano non arrendersi all’idea che l’ex vippone sia felicemente fidanzato con un’altra donna.

Ieri, 17 agosto, l’ex concorrente di Tale e Quale Show si trovava a Maratea per partecipare a due serate in un locale. Presenti moltissimi dei suoi fans, tra cui anche alcuni “Gregorelli“. A quanto pare, nel corso della serata, alcuni di loro si sarebbero lasciati andare ad esternazioni molto offensive contro Giulia Salemi. A condividere la notizia è stata Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione da una sua seguace. Inoltre, diversi testimoni hanno parlato della vicenda su Twitter, riportando le stesse informazioni. Sempre lo stesso utente che ha scritto all’esperta di gossip ha condiviso anche una foto di Pretelli, in cui appariva visibilmente infastidito da tutta la situazione.

Non è chiaro quali siano state le esatte parole esclamate da questi fan, ma una cosa è certa: l’intera vicenda rasenta la follia. Secondo quanto riportato da alcuni utenti Twitter, si sarebbe trattato addirittura di donne adulte, le quali avrebbero deciso di insultare una ragazza solo perché rappresenterebbe un “ostacolo” di una “coppia” nella loro fantasia. Ad ogni modo, al momento, Pierpaolo e Giulia non hanno ancora parlato dell’accaduto e hanno preferito non commentare in alcun modo quanto successo durante la serata.