Pretelli è una presenza misteriosa a Domenica In. Ed è giallo su una frase

Ogni qual volta che Pierpaolo Pretelli appare in tv, su Twitter si riversano migliaia di sue fan, strepitando complimenti pronunciati a casaccio qua e là. “Bravissimo, talentuosissimo, etc etc…”. Poco importa quello che l’ex velino fa; ma d’altra parte si sa che le fanbase hanno logiche oscure, fideistiche. Per loro c’è solo e soltanto da osannare il proprio beniamino, punto e a capo. Social e seguaci invasati a parte, per il momento, a Domenica In, il talento del giovanotto non si è visto. E nemmeno per demerito del diretto interessato: il punto è che il fidanzato di Giulia Salemi non si capisce bene perché sia stato arruolato. Anzi, un poco si comprende il motivo: probabilmente proprio perché ha un vasto seguito in rete. Tutto qui? Beh, per il momento pare proprio di sì.

Nelle prime comparsate Pretelli è stati testato come conduttore di una breve rubrica giocosa innestata nel talk. Un esperimento riuscito male, visto che i momenti ludici non sono stati organizzati con particolare meticolosità. Infatti ne è uscito un risotto piuttosto indigesto. Lungo la puntata in onda il 19 dicembre, si è tentato di coinvolgerlo maggiormente. In apertura dello show, quando c’è stato il blocco relativo alla finale di Ballando con le Stelle, ecco il colpo di scena: Pierpaolo si è materializzato seduto al fianco di Mara Venier, nel ruolo di co-conduttore. Wow, che sfida. L’entusiasmo, però, è andato via via scemando.

Motivo? Pretelli praticamente non ha quasi mai aperto bocca. Ha solo tentato una zampata su Arisa a cui ha chiesto se stesse assieme a Vito Coppola. “Tu per aver iniziato da poco sei un po’ troppo curioso”, la risposta della cantante. Per il resto mutismo. Una buonissima dose di responsabilità ce l’ha pure Mara Venier che non ha fatto i salti mortali per coinvolgere l’ex velino nel dibattito. Risultato? Il modello di Maratea ha fatto la bella statuina per quasi tutta la slot.

Le sue fan agguerritissime, che come sopra detto nutrono una fede smisurata e irrazionale nel loro beniamino, hanno pure alimentato un giallo per via di una frase pronunciata dall’ex velino. Stuzzicato dalla Venier, che ha lasciato intendere che facesse serate esplosive, Pierpaolo ha risposto dicendo che quel tempo è finito e che ormai “ha moglie e figli”. Quale moglie? Si è sposato? E quali figli? Ne ha altri rispetto a Leonardo, frutto d’amore avuto con Ariadna Romero? No, ovviamente. Pretelli ha soltanto usato un modo di dire. Ma per le fanbase fideistiche nulla va preso alla leggera: si crede, si adula e si osanna. Punto e stop!