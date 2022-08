Sono ore particolarmente angoscianti queste per tutti gli affezionatissimi fan dei Prelemi, la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Non c’è stato nemmeno il tempo per festeggiare le ultime indiscrezioni di Dagospia che aveva parlato di un matrimonio in arrivo che si è iniziato a parlare di una profonda crisi all’interno della coppia.

Da 24 ore non si parla d’altro: ieri, domenica, 31 luglio, Pierpaolo Pretelli ha compiuto 32 anni e ci si sarebbe aspettati, in una coppia così tanto dipendente dai social, un romantico messaggio da parte di Giulia Salemi, che però alla fine non è arrivato. I fan hanno atteso impazienti fino a sera, convinti che Giulia volesse fare una sorpresa speciale al suo amato o che (come hanno scritto alcuni su Twitter, forse creandosi un enorme castello in aria) Giulia si trovasse in un posto senza un’adeguata connessione internet (ieri era alla Masseria Paretano).

I video apparsi online non mentono: il 31 luglio, giorno del compleanno di Pierpaolo, i due l’hanno effettivamente passato insieme. Le clip apparse online ci mostrano Pretelli alla console, con Giulia al suo fianco in veste di “scaldapubblico”. Eppure, nonostante i due fossero insieme, ci sono molti altri elementi che destano sospetti. Sono infatti 24 ore che Giulia è completamente assente dai social e non ha pubblicato né post né Stories. Ma non solo.

Pierpaolo, infatti, ha deciso di festeggiare il suo 32° compleanno via Instagram pubblicando una serie di teneri scatti in compagnia del primogenito, Leonardo. In nessuna delle foto del carosello appare Giulia Salemi, che incredibile ma vero non ha (ancora) messo like alla foto. Considerato quanto i due sono vicini, i dubbi sono a questo punto più che leciti.

Online c’è chi parla di un presunto litigio, o chi ha sottolineato che all’evento di ieri sera i due fossero particolarmente distanti. Sono, ovviamente, solo congetture. A insospettire ulteriormente i più curiosi c’è stato anche un video condiviso dalla madre di Giulia, Fariba, via Stories: nella clip vediamo l’attore Ivan Boragine recitare una poesia di Alda Merini con una frase in particolare, “Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori”, che da alcuni è stata letta come un messaggio in codice.

E dire che pareva proprio ci fosse profumo di nozze nell’aria, ora che i due stanno vivendo una fase particolarmente positiva della loro carriera lavorativa. Che siano solo congetture o che ci sia dietro qualcosa di più? I fan della coppia incrociano le dita affinché tutto si risolva nel migliore dei modi.