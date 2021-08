Pretelli e Salemi, “spero i bimbi non vedano foto”: bufera sullo speaker

Scoppia la polemica e i fan dei ‘Prelemi‘ vanno su tutte le furie, inondando Twitter di proteste e chiedendo chiarimenti a Radio Norba. Ma che cosa è accaduto? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, freschi di festa di compleanno dell’ex velino (la fidanzata lo ha omaggiato con una lettera pubblica tutta miele e zucchero, facendolo scoppiare in lacrime dall’emozione), nelle scorse ore sono stati commentati da uno speaker intervenuto sull’emittente suddetta. Commenti per nulla teneri…

In particolare, a far montare le proteste, è stato quanto pronunciato dallo speaker Antonio Malerba, il quale, intervenuto a Radio Norba, ha esternato il suo disappunto per alcune immagini apparse su un magazine. Immagini riguardanti la coppia formata dall’influencer italo-persiana e dal modello di Maratea. Di che foto si è discusso? Di alcune istantanee in cui i due piccioncini sono stati immortalati mentre trascorrevano una giornata al mare, tra abbracci e risate complici.

“Sono immagini che non vorremmo mai vedere e spero i bambini non stiano a guardare… Eddai, non ci inquadrare il sedere della tipa (mentre sono state zoomate le fotografie, ndr)”. Queste le parole di Malerba che hanno scatenato la furia delle fandom dei ‘Perlemi’.

I seguaci della coppia si sono riversati sul social dei cinguettii, domandandosi che cosa ci fosse di così scandaloso nel vedere due giovani teneramente abbracciati in spiaggia intenti a scambiarsi delle dolci effusioni.

Come spiega il blog Isa e Chia, in molti hanno creduto che questa ironia del conduttore sia stata elargita dalla mancata presenza di Pierpaolo alla trasmissione Battiti Live. Vale a dire l’evento musicale estivo condotto da Elisabetta Gregoraci, showgirl con la quale Pretelli aveva iniziato “un’amicizia speciale” all’interno del Grande Fratello Vip 5. La conoscenza non è stata approfondita per volontà dell’ex moglie di Briatore, che ha rifilato delle picche all’ex velino.

I fan dei ‘prelemi’, amareggiati dalle esternazioni di Malerba, sono tuttora in attesa delle scuse da parte di Radio Norba. Non solo: come fa sapere sempre Isa e Chia, c’è anche chi ha tentato di contattare alcuni esponenti dell’emittente e della trasmissione. Sforzi vani visto che pare che le proteste e le richieste di chiarimento siano state bloccate in direct. Inoltre sarebbero stati eliminati i commenti di protesta. Insomma sembra che per ora Radio Norba non voglia fare alcun passo indietro.