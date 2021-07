Giulia Salemi scrive a Pretelli per il compleanno: lettera mozzafiato

La ex gieffina scrive su Instagram dolci parole per il fidanzato

Tanti auguri a Pierpaolo Pretelli: l’ex gieffino e modello compie quest’oggi, 31 luglio 2021, 31 anni. Come festeggerà? Immaginiamo con la fidanzata Giulia Salemi, con la quale è inseparabile fin da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia.

Ed è proprio da parte di Giulia Salemi, come prevedibile, che arrivano gli auguri più sentiti ed emozionanti. La soubrette e ex “Persiana” di Pechino Express ha dedicato al suo compagno un lungo e commovente messaggio. Su Instagram la Salemi ha voluto ricordare tutto il loro percorso fino a questo momento, a partire dai loro primi scambi all’interno del GF Vip.

La lettera è stata un’occasione per lei per ringraziare Pretelli di tutte le emozioni che le ha regalato nel corso di questi mesi passati insieme, compreso il privilegio di conoscere il suo unico figlio, Leo. Ad accompagnare le parole della Salemi anche un romantico video montaggio ricco di scene (forse un po’ smielate, a tratti) che raccontano la loro storia d’amore fino ad oggi. Baci, abbracci e scambi di effusioni che confermano quanto i due siano diventati inseparabili

Ecco un estratto della lettera che Giulia Salemi ha dedicato a Pierpaolo Pretelli:

Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me.

Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Anche Dayane Mello, ex compagna al GF Vip di Pretelli e Giulia, è intervenuta con degli auguri speciali, affermando che l’ex velino è un “meraviglioso” padre oltreché un” grande amico, “una persona estremamente speciale”.

A celebrare il genetiaco di Pierpaolo Pretelli via social (con molto meno miele della Salemi) è stato fra gli altri anche il rapper Shade. Su Twitter, l’artista di Bene ma non benissimo ha fatto gli auguri all’amico pubblicando un selfie in sua compagnia:

Gli impegni di lavoro ci tengono lontani ma solo fisicamente, appena ci rivedremo sarà ancora più bello fare casino insieme!

Sei una delle persone più pure che abbia mai conosciuto ti meriti il mondo auguri pollastro ???????? pic.twitter.com/PRGQhbGrOE — Shade (@thetrueshade) July 31, 2021

Nel frattempo, Pretelli ha voluto mettere la parola fine sui gossip che lo vorrebbero pronto al matrimonio con la “sua” Giulia. Il modello, intervistato a Uno Weekend, il programma su Rai1 condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, ha fatto chiarezza, sottolineando chiaramente che per quanto ami la sua fidanzata i progetti di nozze sono ancora molto lontani. “Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo” si è limitato a commentare il modello. Il gesto più clamoroso (se così vogliamo definirlo) di Pierpaolo Pretelli nei confronti della Salemi è stata proprio la pubblicazione del singolo L’Estate più Calda, con cui il modello ha voluto tentare la strada del tormentone estivo.