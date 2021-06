Pretelli e Salemi: risolti i problemi con i genitori. Zelletta? Addio definitivo

Pierpaolo Pretelli è tornato a far parlare di sé grazie ad una recente intervista rilasciata al Superguidatv, dove ha raccontato del legame che c’è tra la sua famiglia e Giulia Salemi, del figlio Leo quindi ha rivelato in che rapporti è con Andrea Zelletta.

Tar i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality show Grande Fratello Vip, Pierpaolo sta spopolando grazie alla sua canzone ‘L’estate più calda‘, che è diventato ormai un vero tormentone. Un progetto a cui ha collaborato anche Giulia Salemi, che ne ha curato la coreografia.

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo, nata durante la loro partecipazione al GFVip, è stata oggetto di numerose critiche dentro e fuori la Casa. Come sta andando ora la loro relazione, lontana dall’occhio indiscreto delle telecamere?

Come riferito a Superguidatv, il rapporto tra i due ex gieffini è sempre più forte. Convivenza vicina? Sul punto Pierpaolo frena, dicendo: “Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà“. Parole che lasciano quindi intendere che tra qualche mese la coppia può riservarci qualche lieta sorpresa.

Giulia e la famiglia Pretelli: come stanno le cose

Una relazione, la loro, che come in tanti ricorderanno non fu proprio accolta nel migliore dei modi dalla famiglia del gieffino. Durante il reality, infatti, i genitori manifestarono dei dubbi. Ma quei giorni sembrano davvero molto lontani, poiché ora hanno cambiato rotta.

Pierpaolo ha tenuto ancora una volta a precisare che non c’è mai stato un problema di accettazione da parte della sua famiglia nei confronti di Giulia. I genitori di Pretelli e l’influencer hanno dei buoni rapporti. Negli ultimi giorni sono apparse delle foto della Salemi con il piccolo Leo: “Hanno un bellissimo feeling“.

La mamma di Giulia Salemi, Fariba, ha rivelato in una recente intervista che inizialmente era scettica nei confronti della relazione della figlia con l’ex gieffino. Ma nel giro di poco anche l’ex naufraga si è dovuta ricredere.

Il rapporto con Andrea Zelletta oggi

Al Grande Fratello, l’ex gieffino aveva instaurato anche una forte amicizia con Andrea Zelletta. Come stanno i rapporti tra i due oggi?L’ex velino del tg satirico Striscia la notizia ha rivelato come stanno le cose con l’ex coinquilino della Casa di Cinecittà. “Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse” ha riferito Pretelli, per poi ammettere: “Capita che ci si perda“.

Parole, quindi, che non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’amicizia che ha legato per mesi i due coinquilini si sia ormai affievolita. Pierpaolo ha quasi giustificato questo allontanamento, dicendo che quando si è nella Casa, si instaurano dei rapporti diversi con tutti. La sua vita oggi è ben divisa tra il figlio Leo, la compagna Giulia Salemi e naturalmente il lavoro.