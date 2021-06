Il Grande Fratello Vip 5 è finito tre mesi fa, ma le vicende che interessano i concorrenti non sono ancora esaurite. Uno dei rapporti che è terminato tra lo stupore di tutti è quello tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. I due hanno legato molto nella Casa, ma nelle ultime settimane era sotto gli occhi di tutti che si fossero allontanati. In realtà Pierpaolo si era distaccato da quasi tutta la Casa per rimanere accanto a Giulia Salemi, che si sentiva sempre più esclusa. L’unica persona che hanno considerata vicina a loro fino alla fine è stata Dayane Mello. Di tutta questa situazione ha risentito anche l’amicizia di Pierpaolo con Andrea Zelletta, e anche il rapporto con Andrea Zenga.

Quando il GF Vip è finito, anche l’amicizia tra Zelletta e Pretelli è finita. Pierpaolo ha detto di aver visto alcuni video che non gli sono piaciuti, ma a tal proposito Andrea ha svelato che si aspettava allora una telefonata per chiarire tutto questo. Ieri è stato di nuovo protagonista di Casa Chi e a proposito di Pretelli ha svelato che non ci sono aggiornamenti. Non si sono più sentiti, come aveva già spiegato non molto tempo fa. Lui lo ha cercato, ma non c’è stato un seguito. Proprio perché l’ultimo messaggio è stato di Andrea a Pierpaolo, si aspettava una mossa da parte dell’ex velino:

“Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”

Zelletta spera in un chiarimento con Pretelli. Lui è molto dispiaciuto per come è andata a finire tra loro, perché nella Casa hanno legato molto e per sei mesi sono stati unitissimi. Ci sarà occasione per confrontarsi, però, e tra non molto: 7,8 e 9 giugno Andrea farà parte della Nazionale New Dreams che scenderà in campo a Bergamo per ricordare le vittime del Covid. Pare che anche Pretelli faccia parte di questa squadra e Andrea spera di parlare con lui:

“Sicuramente ci vedremo e parleremo in maniera tranquilla, è una persona matura. Abbiamo caratteri tranquilli e sembravamo simili. Io sono super aperto a chiarire queste cose che sono state fraintese. Mi dispiace, sei mesi sono stati lunghi, siamo stati tanto vicino. Potremmo dire quello che non ci è piaciuto”

Ma tra le domande dei giornalisti di Chi ce n’è stata una anche su Akash Kumar. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ne ha avute un po’ per tutti negli ultimi mesi e tra questi c’è stato anche Andrea Zelletta. Durante una diretta su Tik Tok, infatti, Akash ha messo in dubbio la carriera da modello di Zelletta – definendosi più bello e più bravo in passerella – e ha parlato di un litigio fra loro. A tutto questo oggi Andrea ha risposto così:

“No, non abbiamo litigato. Ti dico la verità, io faccio parlare i fatti. Lui ha detto che non ho mai fatto il modello, ma io ho fatto venti sfilate di Armani e 15 di Dolce e Gabbana. Ci sono le foto, le prove. Non c’è da rispondere. Io ho fatto la mia carriera da modello ma non sto li ad acclamarmi”

Per terminare, Andrea Zelletta ha spiegato di aver fatto il modello per cinque anni ma ormai ha cambiato strada. Non può che augurare ad Akash di proseguire la carriera e lui ne sarebbe solo felice. Il suo unico invito all’ex naufrago è stato questo: “Lui ha l’indole di punzecchiare, che faccia il modello più che il punzecchiatore”. Arriverà adesso una reazione di Akash alla risposta di Zelletta?