Zelletta e Pretelli, non c’è pace. Andrea: “Aspetto la sua mossa”

Nessun chiarimento tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Gli ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano a “parlarsi” tramite interviste e ospitate. A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, il fidanzato di Natalia Paragoni ha ribadito che non sa cosa sia accaduto con l’ex Velino di Striscia la notizia.

Pierpaolo Pretelli ha parlato di alcuni video che non gli sono piaciuti e che ha avuto modo di visionare solo una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Andrea Zelletta, dal canto suo, ha chiarito di non aver mai parlato male del suo (ex?) amico. Anzi, ha rimarcato che la loro amicizia è stata fondamentale nel corso dei sei mesi trascorsi al Grande Fratello Vip.

“Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola negativa. Non so cosa sia successo. Io ho la coscienza pulita. Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa”

Durante l’intervista radiofonica Andrea Zelletta ha precisato che nella questione non c’entra Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana aveva scritto un tweet contro Zelletta alla vigilia della finale del GF Vip, accusandolo di essere arrivato fino alla fine senza aver dato molto al programma. Molti fan hanno dunque puntato il dito contro la Salemi per la rottura del rapporto tra Zelletta e Pretelli.

Andrea ha però dichiarato:

“Non c’entra nulla Giulia Salemi. Quel tweet è stato poco carino ma io non ho rancore”

Se con Pierpaolo Pretelli il legame si è spezzato diversa è la situazione tra Zelletta e altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Andrea continua a sentire con una certa frequenza: Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il modello e deejay pugliese ha assicurato che si tratta di amicizie importanti, di cui va molto fiero.

Non solo amicizia: procede a gonfie vele la relazione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due convivono da tempo e nei progetti imminenti c’è quello di acquistare una casa tutta loro. E il matrimonio? Per ora può attendere, parola di Zelletta.