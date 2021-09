Pretelli è Ricky Martin a Tale e Quale. Fan furiosi: “È stato penalizzato!”

By

Debutto nello show di Carlo Conti per l’ex Velino di Striscia la notizia

Pierpaolo Pretelli tra i concorrenti più attesi e chiacchierati della prima puntata dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show. La trasmissione di Carlo Conti è indubbiamente una tappa importante nella carriera dell’ex partecipante del Grande Fratello Vip. Qui il fidanzato di Giulia Salemi può mettere in luce le sue doti di cantante, imitatore e ballerino. Per il suo esordio Pretelli ha indossato i panni di Ricky Martin e si è scatenato sulle note de La Mordidita, hit dell’artista portoricano.

L’esibizione è piaciuta molto ai giurati di Tale e Quale Show ma soprattutto al pubblico. I commenti positivi e gli elogi nei confronti del 31enne si sono letteralmente sprecati. A detta di qualcuno, però, Pretelli sarebbe stato penalizzato rispetto ad altri concorrenti. Il motivo? Il trucco poco somigliante a Ricky Martin.

“Pierpaolo penalizzato un sacco per il trucco, ma non è neanche l’unico. Cambiamo truccatori?”, ha scritto furioso qualcuno su Twitter. “Dite al reparto trucco che mettere il fondotinta a Pierpaolo non lo fa assomigliare a Ricky”, ha aggiunto qualcun altro. “Peccato l’assenza di trucco, molto molto bravo Pierpaolo”, hanno ribadito diversi utenti.

La scarsa somiglianza fisica tra Pierpaolo Pretelli e Ricky Martin è stata notata anche dalla giurata Loretta Goggi che, nonostante tutto, si è complimentata con il bel lucano per la sua performance. Pretelli non è andato oltre il sesto posto nella classifica finale della prima puntata, capitanata dai Gemelli di Guidonia.

Pierpaolo Pretelli è stato il secondo concorrente più votato sui social network – novità di quest’anno di Tale e Quale Show – ma i tre punti in più non hanno aiutato l’ex gieffino a scalare la classifica. Posizione che a quanto pare non sembra importare più di tanto a Pretelli.

Al termine della serata Pierpaolo ha ringraziato tutti i fan su Twitter per il sostegno e il supporto ricevuto:

“Grazie di cuore a tutti, l’emozione era tantissima. Però sono felicissimo”

Non è tardato ad arrivare il commento di Giulia Salemi, che ha assicurato di aver apprezzato molto il suo fidanzato nelle vesti del sensuale Ricky Martin.