Pretelli e quella battuta volgare in tv: Costanzo difende Pierpaolo

Continua a far discutere la presenza dell’ex Velino di Striscia la notizia a Domenica In

L’arrivo di Pierpaolo Pretelli a Domenica In, nel cast fisso del programma di Mara Venier, ha diviso in due il pubblico. C’è chi apprezza il talento e la simpatia del fidanzato di Giulia Salemi e chi invece lo trova del tutto inadatto per lo storico format di Rai Uno. Dalla parte del 31enne si è schierato Maurizio Costanzo, che ha difeso l’ex Velino di Striscia la notizia da alcune critiche dovute ad una battuta considerata volgare.

Al suo debutto Pierpaolo Pretelli ha abbracciato Mara Venier, che crede molto nelle potenzialità del giovane, lodando i suoi grandi “airbag”. Un modo alternativo, da parte di Pier, per sottolineare le forme generose della conduttrice veneziana. Un’affermazione che non è piaciuta ad una lettrice di Nuovo Tv, che l’ha trovata volgare e inappropriata in una trasmissione come Domenica In, in onda sulla rete di Stato.

Maurizio Costanzo è dunque intervenuto per dire la sua e ha preso le difese di Pierpaolo Pretelli:

“La sua è stata certamente un’uscita poco elegante, diciamo che avrebbe potuto evitarla, ma non la trovo offensiva. Pretelli è giovane, spontaneo, dal carattere verace. Penso che gli sia venuta fuori istintivamente. Magari infelice ma sempre una battuta e non certo una mancanza di rispetto”

Non è la prima volta che il marito di Maria De Filippi si schiera dalla parte del nuovo pupillo di Mara Venier. Costanzo ha elogiato la scelta della collega di inserire Pretelli nel cast fisso di Domenica In. Una decisione presa per portare un po’ di spensieratezza e allegria nel salotto domenicale, negli ultimi mesi segnato da lunghi dibattiti sul Covid-19 e la campagna vaccinale.

A detta di Maurizio Costanzo Mara Venier ha fatto bene ad ingaggiare Pierpaolo Pretelli a Domenica In. Il giornalista e conduttore non ha potuto fare a meno di notare il talento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip all’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove è stato uno dei protagonisti.

Costanzo ha dunque invitato il pubblico a credere nel fiuto di zia Mara e ad aspettare l’evolversi del percorso dell’ex gieffino a Domenica In, dove Pierpaolo è impegnato con uno spassoso gioco telefonico. Pretelli si dà inoltre da fare come cantante e ballerino.

Pierpaolo vuole affermarsi in televisione come artista completo e a poco a poco sta gettando le basi per un futuro solido. Pretelli può contare sull’appoggio di zia Mara, che crede molto nelle sue capacità artistiche. Nei prossimi mesi non sono esclusi nuovi e importanti progetti per l’ex modello.