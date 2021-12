Pretelli e Giulia Salemi, Parigi amara: cacciati dal locale, l’ira dell’influencer

Doccia fredda per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Parigi, la capitale dell’amore, dove la coppia si trova in questi giorni per trascorrere un periodo prenatalizio tutto amore e romanticherie. Qualcosa però è andato storto nella prima sera della vacanza. L’influencer italo-iraniana e l’ex gieffino vip sono stati cacciati, pare in modo per nulla galante, da un noto ristorante parigino, il Ciel De Paris, locale tra i più rinomati della metropoli che offre una pazzesca vista dall’alto della città.

Il punto è che, nonostante Giulia e Pier avessero prenotato con largo anticipo (e avessero addirittura già pagato la cena), si sono visti rimbalzare dal ristorante. Motivo? Un ritardo. La Salemi è così esplosa e con ira si è sfogata in merito a quanto accaduto. Su Instagram la conduttrice di GF Vip Party ha raccontato la sua versione dei fatti, tuonando contro i francesi parole al vetriolo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rimbalzati: la rabbia dell’ex gieffina

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni”, ha esordito la Salemi subito dopo essere stata allontanata dal locale. Quindi ha aggiunto: “Siamo arrivati con mezzora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già pagata settimane fa”. “Io sono senza parole, che maleducazione, che arroganza, che cafoni”, ha scandito la giovane.

A Giulia, inoltre, è andata assolutamente di traverso la vicenda perché, sempre secondo la sua versione, quando con Pretelli è giunta al ristorante, intorno alla 22.30, le prenotazioni nell’esercizio venivano ancora accettate e la cucina era aperta. Nonostante ciò, il personale del locale è stato irremovibile e non ha permesso alla coppia di cenare.

Per non restare a bocca asciutta, l’ex velino e la compagna hanno imbracciato il cellulare e hanno immediatamente trovato un piano b, riuscendo a prenotare in un altro ristorante Parigino. Così si sono consolati consumando carne e bevendo del vito rosso assai corposo, da ben 14 gradi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi?

I ben informati, da settimane, sussurrano che la coppia, sbocciata al Grande Fratello Vip, sarebbe in procinto di fare il grande passo. Si mormora infatti che il matrimonio non sia lontano e che tra non molto Pretelli potrebbe far pervenire all’amata la proposta di nozze. I diretti interessati, ogni qual volta gli si domanda della vicenda, non confermano ma nemmeno smentiscono. Che qualcosa stia davvero bollendo in pentola?