Pretelli e Giulia Accardi beccati in bagno: smentita e poi conferma

Non accenna a fermarsi il gossip che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo le notizie della crisi e della rottura tra i due ex gieffini nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia ad alimentare il gossip su di loro. A quanto pare Pierpaolo Pretelli sarebbe stato visto insieme a Giulia Accardi in quel di Formentera, una delle località più amate dai vip per trascorrere qualche giorno di relax e vacanza. Inoltre, sulla pagina social della modella è spuntato un indizio non da poco che farebbe pensare a una love story tra i due. Ecco cosa è successo.

Giulia Accardi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme? L’indizio social

A quanto pare Giulia Accardi e Pierpaolo Pretelli avrebbero trascorso qualche giorno di vacanza a Formentera e i followers hanno subito pensato che i due stessero insieme. In realtà Pretelli si trova li insieme ad Alfonso Signorini e ad altri influencer, pertanto la presenza della Accardi sarebbe del tutto casuale. In ogni caso il dubbio c’è e al momento però non è chiaro se i due si stiano frequentando o si sia è trattato davvero di un caso. Nel frattempo sui social è spuntata una foto che ha fatto il giro del web e che parrebbe confermare le voci.

L’immagine, postata dalla Accardi nelle sue Instagram stories, ritrae i due in un bagno e in particolare si vede Pretelli di spalle, vestito con dei pantaloni bianchi e una maglietta nera. Poco dopo la modella ha provveduto a cancellare la fotografia e ciò ha fatto insospettire i fans. Che motivo c’era di eliminare la fotografia? Non è dato sapersi ma la cosa certa è che i due hanno trascorso insieme la serata.

La smentita e poi la conferma

Dopo il fattaccio sia Pierpaolo Pretelli che Giulia Accardi hanno provveduto a smentire categoricamente quando stava circolando sul web. In particolare la modella ha spiegato ai fans che in realtà il ragazzo dietro di lei non era Pretelli in quanto il suo abbigliamento era diverso da quello dell’uomo ripreso nella foto. La Accardi ha poi concluso affermando di non conoscere nemmeno Pretelli e ha aggiunto: “Quindi adesso fatevi la vostra vita serena e lasciatemi in pace.” Anche Pierpaolo Pretelli si è speso per smentire le insistenti voci di una love story con Giulia Accardi. L’ex velino ha dichiarato su Instagram: “Bellissimi dispiace dirvi che non sono io #mannaggiaavoi anche perché io la faccio solo con la porta chiusa“.

Qualche ora più tardi però a chiarire ogni dubbio ci ha pensato PipolGossip che ha mostrato una chat privata con Giulia Accardi nella quale la stessa modella ha confermato il fatto che nella foto il ragazzo ripreso fosse proprio Pretelli: “Abbiamo ricevuto una chat privata che conferma la presenza di Pretelli in bagno. Una presenza casuale. Nessuno ha insinuato niente.” Queste le parole che si possono leggere nelle stories della pagina Instagram. Quindi, anche se entrambi hanno smentito il fatto, sembra che la modella ci abbia ripensato e che abbia deciso quindi di dire le cose come stanno o almeno così sembra.