Pretelli e Cucinotta, pranzo: lei lo lascia di stucco, lui “mamma mia”

Se metti a tavola, faccia a faccia, Maria Grazia Cucinotta e Pierpaolo Pretelli, che succede? Salta fuori una conversazione amabile e zuccherosa. La diva e l’ex gieffino – ormai lanciato nella carriera di attore (in questo periodo è protagonista in vari teatri italiani con l’opera Rocky – Il musical) – si sono incontrati per un pranzo nel programma L’ingrediente perfetto (La7D). La Cucinotta, tra una portata e un buon bicchiere di vino, ha fatto aprire il giovane che si è confidato in maniera onesta e sincera.

“Un piacere e un onore essere a pranzo con te”, ha esordito a inizio pasto Pretelli. Mariagrazia lo ha subito messo a suo agio, ricoprendolo di complimenti. Pieprpaolo è piacevolmente rimasto di stucco. “Ho seguito tutta la tua carriera, è stata tutto un crescendo, sei sempre rimasto il ragazzo della porta accanto”. “Mamma mia, questo forse è uno dei più bei complimenti che abbia ricevuto. Per me sono importanti le radici, vengo da Maratea, un paesino di 5mila abitanti. Non dimentico mai da dove arrivo”, il commento dell’ex gieffino che non si aspettava cotanto ‘zucchero’ da parte della star de Il Postino.

“Oggi ho bisogno di tanta acqua, stare a pranzo con la Cucinotta non è roba da tutti i giorni”, ha sussurrato ridendo Pierpaolo al cameriere che lo stava servendo. Altri carezze da parte di Mariagrazia: “So che tu sei veramente bravissimo”. “Grazie mille”, la risposta quasi imbarazzata dell’attore.

Spazio infine al versante privato. La Cucinotta ha chiesto al suo ospite se sia stato aiutato nella preparazione del ruolo di Rocky dalla compagna Giulia Salemi. “Sì – ha dichiarato Pretelli – lei sa gran parte delle canzoni perché io a casa ripetevo continuamente, anche in bagno, mentre cucinavo, in qualsiasi contesto”. Si aspettava di intraprendere una simile carriera? “Io sognavo di lavorare per la tv. Ma mi ero iscritto a giurisprudenza, una forzatura dei miei genitori (ride, ndr). Però ho fatto 15 esami, al terzo anno ho poi mollato. Ancora oggi mia mamma mi dice: “Però la laurea””.

Come è noto a breve Pretelli e Giulia Salemi diventeranno genitori. L’influencer italo-iraniana è incinta di un maschietto. La Cucinotta ha chiesto che emozioni stanno vivendo: “Siamo felicissimi, non vediamo l’ora perché poi è un bel vitellino. Mancano due mesi e mezzo e pesa già 1.6 kg. L’unico problema è che non abbiamo ancora trovato il nome. Ha delle labbra belle carnose dall’ultima ecografia che abbiamo fatto. Giulia voleva una femminuccia da infiocchettare e vestire come lei, ma siamo felicissimi comunque”.