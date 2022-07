Pretelli, bufera dopo gag su Domenica In: “Al limite del sessismo”

Pierpaolo Pretelli finisce sotto accusa nelle ultime ore per via di una gag a Maratea. L’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi si è esibito dal vivo nella sua città d’origine, ma ha scatenato una polemica social, non volontariamente. Infatti, molto probabilmente, non si è neppure reso conto di aver urtato la sensibilità di qualcuno. C’è, intanto, chi prende prontamente le sue difese considerando il fatto che l’esibizione aveva come scopo quello di strappare una risata. Ma oggi i personaggi noti devono stare attenti a qualsiasi parola per non urtare gli utenti sui social. Basta una parola messa male e si scatena il putiferio.

Tanti attacchi per Pretelli nelle ultime ore, ma anche moltissimi commenti positivi per la sua esibizione a Maratea. Come fa notare PipolTv su Instagram, Pierpaolo si trova ora “nel mezzo di una polemica social”. Alcune sue affermazioni, probabilmente non comprese in chiave ironica, sul pubblico che lo segue sono state considerate “al limite del sessismo”. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino ha fatto notare che molte persone lo seguono, ma non capisce “perché è gente grande”. Ha fatto notare, sempre scherzando, di avere dei “fan dai sessanta in su”.

“Non so, se è la Rai che…”, ha continuato Pretelli in questa sua gag. Suona, va in discoteca, dove in realtà si ritrova con molti giovani. Però, ecco che quando va in console “davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate”. Queste sono le parole per cui ora sta facendo i conti con una serie di attacchi da parte degli haters. Pierpaolo non comprende il motivo per cui molti dei suoi follower abbiano più di 60 anni, anche se una risposta potrebbe averla trovata: “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile”.

A generare le polemiche intorno all’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è stata tanto la frase sul pubblico di Domenica In, quanto le prime parole “sessantenni assatanate”. Ed ecco che arriva la pioggia di commenti negativi e non mancano i fan che prendono le sue difese, facendo notare che la sua era una semplice battuta ironica, come prevedeva appunto lo spettacolo.

Intanto, gran parte del pubblico che lo segue sogna il matrimonio dei Pretelli. Pierpaolo e Giulia Salemi hanno sicuramente fatto breccia nel cuore di tantissimi telespettatori, che continuano a seguirli e a sostenerli. Al momento, però, non c’è un accordo sulle nozze. Entrambi mantengono una certa privacy sull’argomento, dunque per avere notizie bisognerà attendere.

Sicuramente, tra i sogni di Giulia c’è quello di costruire una famiglia, oltre che andare avanti con la sua carriera. Proprio oggi la coppia ha condiviso una foto che la ritrae insieme al figlio di lui, il piccolo Leonardo, avuto con Ariadna Romero.