Aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Un video diffusosi in queste ore sui social ha fatto sorgere la domanda in molti fan della coppia. Ma, procediamo con ordine. In questi giorni, la conduttrice italo persiana è volata in America per prendere parte al festival musicale più importante degli Stati Uniti, il cosidetto “Coachella“. In questo evento sono ormai invitati anche molti influencer italiani, tra cui la stessa Salemi. D’altro canto, invece, Pierpaolo è rimasto solo in Italia senza la fidanzata.

A quanto pare, però, l’ex velino ha deciso comunque di godersi questi giorni di solitudine. Ieri sera, infatti, è stato beccato in un noto locale milanese, l’Armai/Privè Club. Nulla di strano fino ad ora, se non fosse che questa mattina, 20 aprile, un filmato di Pretelli nel locale ha cominciato a fare il giro del web. Nella clip in questione, si può vedere lo showman ballare in maniera molto ravvicinata con una ragazza. Da lì, i fan della coppia “Prelemi” sono andati letteralmente in delirio.

Nel video, oltre all’ex vippone e alla ragazza, è presente anche un altro ragazzo molto vicino alla donna, proprio come Pretelli. Dunque, non è chiaro se si tratta di un semplice ballo tra amici o se, effettivamente, Pierpaolo fosse coinvolto in atteggiamenti non proprio consoni. Detto ciò, quei pochi secondi sono bastati per sollevare mille ipotesi sulla storia con Giulia Salemi o su una possibile nuova crisi tra i due, dopo quella vissuta solamente pochi mesi fa.

La frecciatina di Giulia Salemi

Nessuno dei diretti interessati ha voluto commentare la polemica in atto, anche se l’influencer ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata. “L’unica cosa tossica di cui hai bisogno nella tua vita è il botox. Lascia stare tutto il resto“, si legge nel post della Salemi. Una frase che lascia da pensare, considerando soprattutto le tempistiche.

C’è chi dice si riferisca al fidanzato, ma anche chi sostiene sia una frecciatina per i suoi stessi fan o, comunque, per i commentatori del web. Da giorni, in effetti, l’opinionista social del GF Vip mette like su Twitter a vari ‘cinguettii’ in cui si lamenta dell’eccessiva invadenza dei suoi seguaci e di chi, in generale, ha sempre da ridire sulle sue scelte e su quelle di Pierpaolo.

In ogni caso, è necessario ribadire che si tratta pur sempre di supposizioni e non si ha ancora nessuna conferma su una presunta rottura o crisi tra i “Prelemi”. Non resta che attendere per scoprire come si svilupperà questa vicenda e se l’ex volto di “Tale e quale show” deciderà di fare chiarezza sul video incriminato.